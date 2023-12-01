Украинцы смогут подать заявление на ваучер для обучения еще одним способом

Кабинет министров Украины одобрил подачу заявления на получение ваучера для поддержания конкурентоспособности через портал "Дія". Об этом 1 декабря сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Параллельно Кабмин предоставил возможность получить ваучер внутренне перемещенным лицам, которые за последние три года проходили переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы. Это касается переселенцев, получивших справку о взятии на учет ВПЛ после введения военного положения.

Кроме того, ваучера для переподготовки по рабочей профессии или повышения квалификации смогут получить лица, которым:

подтверждена полная или частичная профессиональная квалификация, полученная путем неформального или информационного образования;

признана профессиональная квалификация, полученная в других странах.

Также появится возможность получить от центра занятости информацию о порядке и условиях выдачи ваучера с помощью информационно-коммуникационных систем.

Ваучер на обучение: что это

Ваучеры для поддержания конкурентоспособности дают возможность определенным категориям граждан безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях.

В частности, речь идет о переподготовке по рабочей профессии, специализации, повышении квалификации, подготовке по специальности для получения степени магистра и т.д.

Эта программа предусмотрена для людей, имеющих профессионально-техническое или высшее образование и не зарегистрированных в службе занятости как безработных. Получить ваучер могут:

внутренне перемещенные лица;

участники боевых действий;

уволенные с военной службы;

люди в возрасте от 45 лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

люди с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

По состоянию на 18 октября 2023 года, украинцам было выдано 15 353 ваучера на обучение.

Сейчас заявки подаются через центры занятости или через сайт Государственного центра занятости.