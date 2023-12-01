Українці зможуть подати заяву на ваучер для навчання ще одним способом

Кабінет міністрів України схвалив подання заяви на отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності через портал "Дія". Про це 1 грудня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Паралельно Кабмін надав можливість отримати ваучер внутрішньо переміщеним особам, які за останні три роки проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Це стосується переселенців, які отримали довідку про взяття на облік ВПО після введення воєнного стану.

Крім того, ваучера для перепідготовки за робітничою професією або підвищення кваліфікації зможуть отримати особи, яким:

підтверджено повну або часткову професійну кваліфікацію, здобуту шляхом неформальної або інформаційної освіти;

визнано професійну кваліфікацію, отриману в інших країнах.

Також зʼявиться можливість отримати від центру зайнятості інформацію про порядок та умови видачі ваучера за допомогою інформаційно-комунікаційних систем.

Ваучер на навчання: що це

Ваучери для підтримки конкурентоспроможності дають можливість певним категоріям громадян безоплатно пройти навчання у закладах освіти.

Зокрема, йдеться про перепідготовку за робітничою професією, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра тощо.

Ця програма передбачена для людей, які мають професійну-технічну чи вищу освіту й не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні. Отримати ваучер можуть:

внутрішньо переміщені особи;

учасники бойових дій;

звільнені з військової служби;

люди віком від 45 років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

люди з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Станом на 18 жовтня 2023 року, українцям було видано 15 353 ваучери на навчання.

Наразі заявки подаються через центри зайнятості або сайт Державного центру зайнятості.