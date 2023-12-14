Глобальный рынок труда в 2024 году: чего ожидают международные работодатели

Международная исследовательская компания по рынку труда ManpowerGroup провела исследования по планам работодателей в I квартале 2024 года. Как бизнес в мире будет нанимать людей в будущем году, читайте в материале.

Согласно результатам исследования ManpowerGroup, в 2024 году глобальный прогноз чистой занятости будет составлять 26%.

Глобальный дефицит талантов составит 75%, ведь работодатели утверждают, что им трудно найти талантливых специалистов с необходимыми навыками.

Прогноз на I квартал 2024 года

Опрос работодателей показал, что в первом квартале 2024 года большинство работодателей планируют нанимать людей, в частности:

42% работодателей ожидают увеличения найма специалистов на работу;

16% работодателей ожидают уменьшения найма кандидатов;

39% не сообщают об изменениях;

3% не уверены, что будут нанимать людей.

В целом глобальные перспективы ухудшились на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди стран, которые больше всего будут нанимать людей, исследователи отметили Индию (37%) и Нидерланды (37%). Худший показатель ожидается в Аргентине (2%).

По стабильным прогнозам во всех регионах будут работодатели в Северной Америке (34%). Там сообщили о сильнейших намерениях по найму специалистов. За ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (30%), Южная и Центральная Америка (28%). Показатели Европы, Ближнего Востока и Африки составят 23%.

Если сравнивать с 2023 годом, лучший результат по трудоустройству показала Венгрия (+20%), а самый плохой результат в Панаме (-18%).

Существенные улучшения прогнозов в I квартале 2024 года работодатели в 27 странах сообщили об улучшении прогнозов по найму персонала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ухудшение ожидается в 12 странах, а в двух остались неизменными.

Глобальные перспективы занятости в ключевых отраслях промышленности

Предприятия IТ-индустрии сообщили о лучших перспективах по найму персонала в течение пяти кварталов подряд, но они ухудшились на -3%, если сравнивать с IV кварталом 2023 года.

Перспективы занятости в разрезе отраслей:

Информация и технологии – 36%;

Финансы и недвижимость – 34%;

Коммуникации – 31%;

Здравоохранение и наука – 28%;

Промышленность – 28%;

Энергетика и коммунальные услуги – 26%;

Транспорт, логистика и автомобильная промышленность – 26%;

Потребительский рынок (товары и услуги) – 22%;

Остальное – 16%.

В исследовании отмечается, что в 2024 году работодатели Финляндии будут иметь самые высокие намерения по найму работников в сферах транспорта, логистики и автомобилестроения и автомобильной промышленности (69%); Нидерланды в области энергетики и коммунальных услуг (67%); работодатели Швейцарии планируют нанимать больше людей в сфере финансов и недвижимости (54%).

Что касается перспектив занятости в США, то работодатели отметили, что самые положительные прогнозы для сектора услуг связи - 74%.

Топ-5 навыков, которые работодатели считают самыми сложными для поиска

Результаты исследования показали с какими навыками сложнее всего найти специалистов, в частности:

IТ и данные. Инженерия.

Продажа и маркетинг.

Операции и логистика.

Производство.



Также организации определили три главные проблемы при рассмотрении вакансий, требующих навыков искусственного интеллекта: