"Работа и восстановление": в Украине запустили сайт по поиску вакансий в сфере восстановления

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Государственным агентством восстановления, АО "Укрпочта" и АО "Укрзализныця", при поддержке общественного союза "Украинская инфраструктурная ассоциация", а также портала robota.ua запускают проект "Работа и восстановление" по поиску работы в транспортной отрасли, отрасли связи, строительства и сфере восстановления.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках проекта создан вебсайт, отражающий перечень предложений должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, в том числе содержащих возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В настоящее время на вебсайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются.

Вакансии на портале содержат удобные фильтры и сортировочные инструменты.

Пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.

Помимо актуальных вакансий, вебсайт проекта "Работа и восстановление" предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее актуальные вопросы трудоустройства.

"Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В Украине запустили проект "Армия восстановления"

"Армия восстановления" – это проект, запущенный Кабинетом министров осенью прошлого года с целью финансово поддержать людей, временно потерявших работу. За почти год действия проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы в регионе нужны, сообщает об этом центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к таким работам. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Чаще всего безработных привлекают к работам по обеспечению жизнедеятельности пострадавших в результате боевых действий; к разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи; к предоставлению социальных услуг в местах сосредоточения внутриперемещенных лиц; плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд Вооруженных сил Украины, пошив одежды и ремонт военной амуниции.

Кроме того, они привлекаются к помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях; разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автодорог, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб; работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

В октябре Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" в полтора раза до 10 050 гривен в месяц.