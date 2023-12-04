"Робота та відновлення": в Україні запустили сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з Державним агентством відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця", за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація", а також порталу robota.ua запускають проєкт "Робота та відновлення" щодо пошуку роботи в транспортної галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що у рамках проєкту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури, в тому числі тих, що містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.

Вакансії на порталі містять зручні фільтри та інструменти сортування.

Користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем.

Крім актуальних вакансій, вебсайт проєкту "Робота та відновлення" пропонує рекомендації щодо пошуку роботи, а також відповіді на найбільш актуальні питання щодо працевлаштування.

"Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому", — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

В Україні запустили проєкт "Армія відновлення"

"Армія відновлення" - це проект, запущений Кабінетом міністрів восени минулого року з метою фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу. За майже рік дії проекту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи в регіоні потрібні, повідомляє про це центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Найчастіше безробітних залучають до робіт з забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок бойових дій; до розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги; до надання соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб; плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб Збройних сил України, пошиття одягу та ремонту військової амуніції.

Крім того, вони залучаються до допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах; розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автодоріг, пошкоджених в результаті бойових дій; облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

У жовтні Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" в півтора рази до 10050 гривень на місяць.