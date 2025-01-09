Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про програму безкоштовного протезування

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оголосило про запуск онлайн-платформи, де зібрана вся актуальна інформація про державну програму протезування.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Ця програма дозволяє українцям безкоштовно отримувати високоякісні протези, інші засоби реабілітації, а також послуги з ремонту, заміни та обслуговування. Нова платформа містить детальний алгоритм дій для участі у програмі — від подання заяви до отримання протезів.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, у 2024 році держава забезпечила протезами близько 11,5 тисяч громадян, а ще 4,5 тисячі отримали компенсацію за придбані засоби реабілітації.

"Це значні цифри, які свідчать про те, що наші люди потребують допомоги. Важливою складовою в її отриманні є можливість знайти максимально повну інформацію про безоплатну програму протезування та забезпечення засобами реабілітації, адже це запорука надання якісної допомоги та підтримки", — зазначила Жолнович.

Що доступно на платформі:

опис видів засобів реабілітації та алгоритм їх отримання;

інформація про компенсації за самостійно придбані вироби;

деталі щодо ремонту та обслуговування протезів.

Ресурс регулярно оновлюватимуть відповідно до змін у державній програмі та нових запитів користувачів.

Запуск платформи є частиною зусиль уряду із забезпечення громадян доступними та якісними послугами в сфері реабілітації.

Відвідати платформу можна за посиланням: protez.msp.gov.ua.

Додамо, у Україні створили унікальний протез, здатний розуміти наміри користувача за допомогою штучного інтелекту. Розробники уже тестують прототип, а 2025 року планують виробити версію для ринку. Нова система управління MARS, розроблена компанією Esper Bionics, яка є учасником Brave1, використовує спеціальні сенсори, які зчитують сигнали з м’язів, дозволяючи протезу реагувати на бажання користувача майже так само природно, як власна рука.