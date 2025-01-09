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Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про програму безкоштовного протезування
Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оголосило про запуск онлайн-платформи, де зібрана вся актуальна інформація про державну програму протезування.
Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Ця програма дозволяє українцям безкоштовно отримувати високоякісні протези, інші засоби реабілітації, а також послуги з ремонту, заміни та обслуговування. Нова платформа містить детальний алгоритм дій для участі у програмі — від подання заяви до отримання протезів.
За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, у 2024 році держава забезпечила протезами близько 11,5 тисяч громадян, а ще 4,5 тисячі отримали компенсацію за придбані засоби реабілітації.
"Це значні цифри, які свідчать про те, що наші люди потребують допомоги. Важливою складовою в її отриманні є можливість знайти максимально повну інформацію про безоплатну програму протезування та забезпечення засобами реабілітації, адже це запорука надання якісної допомоги та підтримки", — зазначила Жолнович.
Що доступно на платформі:
- опис видів засобів реабілітації та алгоритм їх отримання;
- інформація про компенсації за самостійно придбані вироби;
- деталі щодо ремонту та обслуговування протезів.
Ресурс регулярно оновлюватимуть відповідно до змін у державній програмі та нових запитів користувачів.
Запуск платформи є частиною зусиль уряду із забезпечення громадян доступними та якісними послугами в сфері реабілітації.
Відвідати платформу можна за посиланням: protez.msp.gov.ua.
Додамо, у Україні створили унікальний протез, здатний розуміти наміри користувача за допомогою штучного інтелекту. Розробники уже тестують прототип, а 2025 року планують виробити версію для ринку. Нова система управління MARS, розроблена компанією Esper Bionics, яка є учасником Brave1, використовує спеціальні сенсори, які зчитують сигнали з м’язів, дозволяючи протезу реагувати на бажання користувача майже так само природно, як власна рука.