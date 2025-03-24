За первые два месяца 2025 года 18,6 тысячи украинцев получили необходимые средства реабилитации

Министерство социальной политики реализует ряд программ в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. За первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования 18,6 тысячи украинцев получили более 58,5 тысячи средств реабилитации.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности, почти 3,7 тысяч человек обеспечены необходимыми протезами и ортезами, общее количество которых составило более 8 тысяч.

Как отметили в пресс-службе ведомства, подать заявление о необходимости в средстве реабилитации можно как онлайн, так и лично через ближайшие учреждения в обществе, как Центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения или территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

На социальном портале Минсоцполитики соответствующий сервис заработал с 1 января 2025 года. Сейчас им можно воспользоваться после прохождения оценки повседневного функционирования экспертными командами, заменившими устаревшие МСЭК. Авторизовавшись на портале с помощью КЭП, BankID или Действие. Подпись, можно подать заявление или уже проверить статус своего обращения.

Кроме того, чтобы разобраться с каждым этапом, от подачи заявления и до получения самого изделия, Минсоцполитики в начале 2025-го запустило онлайн-платформу, посетившую уже более 10 тысяч пользователей. Особенностью платформы является то, что на ней собрана вся актуальная информация о государственной программе протезирования и других вспомогательных средств реабилитации. Она разработана с учетом требований доступности: адаптивная платформа, поддерживает скринридеры (программы считывания с экрана), а также поддерживает управление клавиатурой.

Напомним, в Украине создали уникальный протез, способный понимать намерения пользователя с помощью искусственного интеллекта. Разработчики уже тестируют прототип, а на следующий год планируют выработать версию для рынка.