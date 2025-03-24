За перші два місяці 2025 року 18,6 тисячі українців отримали необхідні засоби реабілітації

Міністерство соціальної політики реалізує низку програм у межах Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. За перші два місяці 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тисячі українців отримали понад 58,5 тисяч засобів реабілітації.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Зокрема майже 3,7 тисяч осіб забезпечено необхідними протезами та ортезами, загальна кількість яких склала понад 8 тисяч.

Як зазначили у пресслужбі відомства, подати заяву про потребу в засобі реабілітації можна як онлайн, так і особисто через найближчі установи у громаді, як-от Центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

На соціальному порталі Мінсоцполітики відповідний сервіс запрацював з першого січня 2025 року. Зараз ним можна скористатися після проходження оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, які замінили застарілі МСЕК. Авторизувавшись на порталі за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис, можна подати заяву або вже перевірити статус свого звернення.

Крім того, щоб розібратися з кожним етапом, від подання заяви і до отримання самого виробу, Мінсоцполітики на початку 2025-го запустило онлайн-платформу, яку відвідали вже понад 10 тисяч користувачів. Особливістю платформи є те, що на ній зібрана вся актуальна інформація про державну програму протезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації. Вона розроблена з урахуванням вимог доступності: платформа адаптивна, підтримує скрінрідери (програми зчитування з екрана), а також підтримує керування клавіатурою.

Нагадаємо, в Україні створили унікальний протез, здатний розуміти наміри користувача за допомогою штучного інтелекту. Розробники уже тестують прототип, а наступного року планують виробити версію для ринку.