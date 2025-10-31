В Україні стартує акселератор Open Data Unbroken 2.0: переможець отримає 650 000 грн

В Україні стартує другий сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, спрямований на підтримку стартапів, які використовують відкриті дані для відбудови країни, підвищення прозорості, економічного зростання, створення бізнес-рішень та AI-продуктів. Під час навчання учасники отримають менторську підтримку та шанс залучити до 650 000 грн на розвиток проєкту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Проєкт реалізується організацією SocialBoost у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та ОБСЄ.

Можливості для команд

Це 10-тижнева програма, яка надає командам значну підтримку. До участі буде відібрано дві команди, які отримають:

Кожна команда отримає приблизно 500 000 грн на старті, а команда-переможець додатково залучить близько 150 000 грн після фінального заходу Open Data Keynotes. Індивідуальний ментор супроводжуватиме команди протягом усієї програми. Учасники отримають воркшопи та консультації з провідними експертами.

Фінальний захід Open Data Keynotes відбудеться у Києві, де команди отримають підтримку у комунікації та професійні відеоролики про свої кейси.

Як потрапити в Open Data Unbroken 2.0?

Оцінювання кандидатів відбувається у два етапи:

Подання заявки (перший етап). Команди повинні продемонструвати використання відкритих даних у проєкті, його технічну підготовленість, потенційний вплив, можливість масштабування та відповідність цілям програми (відбудова, прозорість, економіка). Інтерв'ю (другий етап). Десять відібраних команд запросять на інтерв’ю, де будуть оцінені їхнє бачення продукту, план реалізації, якість використання відкритих даних та мотивація команди.

Подавати заявку чи номінувати інших на участь в Open Data Unbroken 2.0 можна до 14 листопада.

