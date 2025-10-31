- Категорія
В Україні стартує акселератор Open Data Unbroken 2.0: переможець отримає 650 000 грн
В Україні стартує другий сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, спрямований на підтримку стартапів, які використовують відкриті дані для відбудови країни, підвищення прозорості, економічного зростання, створення бізнес-рішень та AI-продуктів. Під час навчання учасники отримають менторську підтримку та шанс залучити до 650 000 грн на розвиток проєкту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Проєкт реалізується організацією SocialBoost у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та ОБСЄ.
Можливості для команд
Це 10-тижнева програма, яка надає командам значну підтримку. До участі буде відібрано дві команди, які отримають:
Кожна команда отримає приблизно 500 000 грн на старті, а команда-переможець додатково залучить близько 150 000 грн після фінального заходу Open Data Keynotes. Індивідуальний ментор супроводжуватиме команди протягом усієї програми. Учасники отримають воркшопи та консультації з провідними експертами.
Фінальний захід Open Data Keynotes відбудеться у Києві, де команди отримають підтримку у комунікації та професійні відеоролики про свої кейси.
Як потрапити в Open Data Unbroken 2.0?
Оцінювання кандидатів відбувається у два етапи:
- Подання заявки (перший етап). Команди повинні продемонструвати використання відкритих даних у проєкті, його технічну підготовленість, потенційний вплив, можливість масштабування та відповідність цілям програми (відбудова, прозорість, економіка).
- Інтерв'ю (другий етап). Десять відібраних команд запросять на інтерв’ю, де будуть оцінені їхнє бачення продукту, план реалізації, якість використання відкритих даних та мотивація команди.
Подавати заявку чи номінувати інших на участь в Open Data Unbroken 2.0 можна до 14 листопада.
