Google дозволить користувачам видаляти інформацію про себе прямо з пошукової системи

Компанія Google оновила інструментарій захисту конфіденційності, дозволивши користувачам автоматично відстежувати та видаляти з результатів пошуку свої персональні документи (паспорти, водійські права) та небажані зображення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Google.

Контроль над документами

Інструмент "Результати про вас" отримав масштабне розширення функціонала.

Якщо раніше сервіс допомагав прибирати з видачі номер телефону чи домашню адресу, то тепер користувачі можуть надіслати запит на видалення результатів, що містять конфіденційні дані: номери паспортів, водійських посвідчень або карток соціального страхування.

Google автоматично моніторитиме мережу та надсилатиме сповіщення, якщо подібна інформація з’явиться у вільному доступі. Хоча це не видаляє дані з самих сайтів-першоджерел, приховування їх у Пошуку значно знижує ризики для приватності.

Боротьба з відвертим контентом без згоди

Технологічний гігант значно спростив процедуру видалення недобросовісних зображень відвертого характеру (так званого non-consensual explicit imagery).

Тепер користувачам не потрібно подавати окрему скаргу на кожне фото — нова система дозволяє вибрати кілька зображень одночасно через єдину форму.

Щоб ініціювати процес, достатньо натиснути на три крапки біля зображення у Пошуку та обрати відповідний пункт меню.

Крім того, Google впровадив проактивні фільтри, які запобігатимуть появі подібного контенту в схожих пошукових запитах у майбутньому.

Фото: Google

Як скористатися новими інструментами

Доступ до налаштувань можна отримати безпосередньо в додатку Google, натиснувши на фото профілю та обравши розділ "Результати про вас".

Новим користувачам необхідно внести дані, які вони бажають відстежувати, після чого система перейде в режим автоматичного моніторингу.

Оновлення вже стартує в США, а найближчим часом Google планує розширити доступність цих функцій на інші регіони та мови.

Статус усіх надісланих запитів на видалення тепер відображатиметься в єдиному центрі керування всередині облікового запису.

Раніше Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2025 рік та визначив ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.

Нагадаємо, українські стартапи залучили понад $60 млн фінансування завдяки Google. Від початку повномасштабного вторгнення Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) виділив 15 мільйонів доларів для 156 стартапів. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів подальшого фінансування і збільшили свої доходи приблизно на 100%.