Google дозволить змінювати адресу електронної пошти без втрати даних

Компанія Google офіційно оголосила про впровадження функції, на яку користувачі чекали десятиліттями. Невдовзі змінити основну адресу "@gmail.com" можна буде без створення нового облікового запису та перенесення контактів.

Як пише Delo.ua, про це про це повідомляє Business Standard.

До цього часу зміна імені користувача була доступна лише для сторонніх адрес, прив'язаних до Google-акаунту, тоді як власники пошти Gmail були змушені користуватися обраним іменем постійно.

Як працюватиме механізм змін?

Після зміни пошти стара адреса автоматично перетворюється на псевдонім. Це гарантує, що всі листи, надіслані як на нове, так і на попереднє ім'я, надходитимуть в одну папку "Вхідні".

Користувачі зможуть використовувати будь-яку з адрес для авторизації в усіх сервісах екосистеми, включаючи YouTube, Диск та Карти.

Важливо, що процес є безпечним для даних: усі фотографії, файли та повідомлення залишаються недоторканими, а стара адреса назавжди закріплюється за власником, що виключає можливість її використання сторонніми особами.

Встановлені обмеження

Щоб запобігти зловживанням, компанія вводить певні правила:

Ліміт змін: Протягом усього часу існування акаунту змінити адресу можна лише тричі (загалом дозволено мати до 4 адрес на один профіль). Часовий "замок": Після зміни адреси наступне редагування або видалення стане доступним лише через 12 місяців. Старі записи: Деякі сервіси, як-от "Календар", можуть відображати стару адресу в подіях, створених до моменту оновлення імені.

Коли чекати?

Функція перебуває на стадії "поступового розгортання". Хоча вона ще доступна не всім, Google запевняє, що незабаром опція з'явиться в налаштуваннях сторінки "Мій обліковий запис" для всіх користувачів.

