Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Google дозволить змінювати адресу електронної пошти без втрати даних

Google
Google впроваджує нову функцію для користувачів Gmail / Depositphotos

Компанія Google офіційно оголосила про впровадження функції, на яку користувачі чекали десятиліттями. Невдовзі змінити основну адресу "@gmail.com" можна буде без створення нового облікового запису та перенесення контактів.

Як пише Delo.ua, про це про це повідомляє Business Standard.

До цього часу зміна імені користувача була доступна лише для сторонніх адрес, прив'язаних до Google-акаунту, тоді як власники пошти Gmail були змушені користуватися обраним іменем постійно.

Як працюватиме механізм змін?

Після зміни пошти стара адреса автоматично перетворюється на псевдонім. Це гарантує, що всі листи, надіслані як на нове, так і на попереднє ім'я, надходитимуть в одну папку "Вхідні".

Користувачі зможуть використовувати будь-яку з адрес для авторизації в усіх сервісах екосистеми, включаючи YouTube, Диск та Карти.

Важливо, що процес є безпечним для даних: усі фотографії, файли та повідомлення залишаються недоторканими, а стара адреса назавжди закріплюється за власником, що виключає можливість її використання сторонніми особами.

Встановлені обмеження

Щоб запобігти зловживанням, компанія вводить певні правила:

  1. Ліміт змін: Протягом усього часу існування акаунту змінити адресу можна лише тричі (загалом дозволено мати до 4 адрес на один профіль).
  2. Часовий "замок": Після зміни адреси наступне редагування або видалення стане доступним лише через 12 місяців.
  3. Старі записи: Деякі сервіси, як-от "Календар", можуть відображати стару адресу в подіях, створених до моменту оновлення імені.

Коли чекати?

Функція перебуває на стадії "поступового розгортання". Хоча вона ще доступна не всім, Google запевняє, що незабаром опція з'явиться в налаштуваннях сторінки "Мій обліковий запис" для всіх користувачів.

Нагадаємо, українські стартапи залучили понад $60 млн фінансування завдяки Google. Від початку повномасштабного вторгнення Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) виділив 15 мільйонів доларів для 156 стартапів. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів подальшого фінансування і збільшили свої доходи приблизно на 100%.

Автор:
Тетяна Бесараб