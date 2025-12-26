Запланована подія 2

Google позволит менять адрес электронной почты без потери данных

Google
Google вводит новую функцию для пользователей Gmail / Depositphotos

Компания Google официально объявила о внедрении функции, которую пользователи ждали десятилетиями. Вскоре изменить основной адрес "@gmail.com" можно без создания новой учетной записи и переноса контактов.

Как пишет Delo.ua, об этом об этом сообщает Business Standard.

До этого времени изменение имени пользователя было доступно только для сторонних адресов, привязанных к Google-аккаунту, тогда как владельцы почты Gmail были вынуждены пользоваться выбранным именем постоянно.

Как будет работать механизм перемен?

После изменения почты старый адрес автоматически преобразуется в псевдоним. Это гарантирует, что все письма, отправленные как на новое, так и на предыдущее имя, будут поступать в одну папку "Входящие".

Пользователи смогут использовать любой из адресов для авторизации во всех сервисах экосистемы, включая YouTube, Диск и Карты.

Важно, что процесс безопасен для данных: все фотографии, файлы и сообщения остаются неприкосновенными, а старый адрес навсегда закрепляется за владельцем, что исключает возможность использования сторонними лицами.

Установленные ограничения

Чтобы предотвратить злоупотребления, компания вводит определенные правила:

  1. Лимит изменений: В течение всего времени существования аккаунта изменить адрес можно только трижды (в общей сложности разрешено иметь до 4 адресов на один профиль).
  2. Часовой "замок": После изменения адреса следующее редактирование или удаление станет доступным только через 12 месяцев .
  3. Старые записи: Некоторые сервисы, такие как "Календарь", могут отображать старый адрес в событиях, созданных до обновления имени.

Когда ждать?

Функция находится на стадии "постепенного развертывания". Хотя она еще доступна не всем, Google уверяет, что вскоре опция появится в настройках страницы "Мой аккаунт" для всех пользователей.

Напомним, украинские стартапы привлекли более $60 млн финансирования благодаря Google. С начала полномасштабного вторжения Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) выделил 15 миллионов долларов для 156 стартапов. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов дальнейшего финансирования и увеличили доходы примерно на 100%.

Автор:
Татьяна Бессараб