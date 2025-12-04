Запланована подія 2

Что искали украинцы в Google в 2025 году: самые популярные запросы

Google представляет запросы, которые приобрели популярность в 2025 году в Украине

Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей за 2025 год и определил ключевые темы, персоналии и события, наиболее интересовавшие украинцев в течение года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Google.

Отмечается, что первую строчку общего рейтинга, как и в прошлом году, занял запрос " График отключения света ". На второй позиции оказался телепроект "Холостяк 2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

В категории "Персона" лидером по возрастанию интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цымбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блоггера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Среди фильмов самый высокий интерес вызвал фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический ужастик "Носферата" и драма "Хорошая плохая девочка". Также в десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и новая версия истории о Дракуле.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон " Игры в кальмара". Также в топе: новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Дом на счастье" и "Любовь и пламя"; турецкий сериал "Дальний город" и испанский "Бункер миллиардеров".

В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме того, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

В 2025 году украинские пользователи чаще пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Напомним, среди самых популярных поисковых запросов 2024 года первое место занял запрос "График отключения света". Второе место занял запрос "Евро 2024", а третье – "Сырский". В топовые запросы также вошли "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Автор:
Светлана Манько