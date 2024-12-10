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Что искали украинцы в Google в 2024 году: самые популярные запросы
Google опубликовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей за 2024 год. Компания проанализировала, какие поисковые запросы в разных категориях испытали наибольший рост в течение года, и определила темы, которые больше всего привлекали внимание украинцев в текущем году, сообщает прессслужба Google.
Самые популярные поисковые запросы
Среди самых популярных поисковых запросов 2024 первое место занял запрос "График отключения света". Второе место занял запрос "Евро 2024", а третье – "Сырский". В топовые запросы также вошли "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".
В категории лиц, к которым за год рос наибольший интерес, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме него, украинцы активно интересовались Александром Усиком, Дональдом Трампом, Камалой Гаррис и Клавдией Петровной.
Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.
Какие фильмы, аббревиатуры и покупки интересовали украинцев
В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Вторую и третью строчки заняли продолжение популярных картин: анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Значительное внимание украинцев также привлекли одни из самых горячих фильмов года, в частности, "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический хоррор "Конотопская ведьма".
Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Среди самых популярных запросов в этой категории – дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.
В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы стремились узнать значение слов "террикона", "квадроберы" и "чиназес", а также разобраться, что такое очереди отключения света и справка ок-7.
Google все активнее использует искусственный интеллект (ИИ) не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода.