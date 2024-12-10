Що шукали українці у Google в 2024 році: найпопулярніші запити

Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік. Компанія проаналізувала, які пошукові запити в різних категоріях зазнали найбільшого зростання протягом року, та визначила теми, які найбільше привертали увагу українців у поточному році, повідомляє пресслужба Google.

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Найпопулярніші пошукові запити

Серед найпопулярніших пошукових запитів 2024 року перше місце посів запит "Графік відключення світла". Друге місце зайняв запит "Евро 2024", а третє – "Сирський". До топових запитів також увійшли "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

У категорії осіб, до яких за рік зростало найбільше зацікавлення, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Окрім нього, українці активно цікавилися також Олександром Усиком, Дональдом Трампом, Камалою Гарріс та Клавдією Петрівною.

Щодо втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Які фільми, абревіатури та покупки цікавили українців

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Другу та третю сходинки посіли продовження популярних картин: анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Значну увагу українців також привернули одні з найгарячіших фільмів року, зокрема "Солтберн" та "Субстанція", а також український містичний хорор "Конотопська відьма".

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Окрім того, українці прагнули дізнатися значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”, а також розібратися, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Зазначимо, що Google все активніше використовує штучний інтелект (ШІ) не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду.