"Податок на Google": скільки грошей Україна стягнула з технологічних компаній

За підсумками третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили понад 3,1 мільярда гривень так званого "податку на Google".

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами 123 платника подали звіти та задекларували більше 3,1 млрд. грн податкових зобов’язань (32,5 млн. євро та 38,7 млн. дол. США).

Як зауважив нардеп, у порівнянні з нарахуванням податку за попередній квартал поточного року відбулось зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7 %.

Крім того, у третьому кварталі 2024 року з’явилися 7 нових платників податків, серед них – відомі міжнародні компанії: Zoho corp. (реалізація програмного забезпечення для ведення бізнесу), Notion Labs, (оригінальна продукція для андроїдів), FX Replay (спеціальне програмне забезпечення) та інші.

Лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг

Як повідомив Гетманцев, окрім постійних лідерів декларування ПДВ з цифрових послуг Google, Apple, Mеtа platforms,Valve Corp, що задекларували та сплатили ПДВ понад 2,2 млрд грн, ще до настання граничного строку, нові компанії – UpWork Global, Sony, Etsy – сплатили суттєві 300 млн грн.

Також суттєво збільшилися нарахування від надавачів інформаційних послуг Uber, Uklon та Bolt, якими за третій квартал 2024 року задекларовано податку на загальну суму 89,4 млн грн, що на 20 млн грн більше, ніж у попередньому кварталі.

Надавачі послуг в індустрії розваг для дорослих – "Only Fans" та сервіс "PornHub" сплатили у 2024 році 58,4 млн грн. податку на додану вартість.

Зауважимо, за І півріччя 2024 року компанії сплатили "податку на Google" на суму 5,289 млрд гривень. Отже, за перші 9 місяців 2024 року надходження в бюджет становлять 8,4 млрд грн.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.

Також канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг.