"Налог на Google": сколько денег Украина взыскала с технологических компаний

По итогам третьего квартала 2024 года нерезиденты, осуществляющие операции по поставке электронных услуг, уплатили более 3,1 миллиарда гривен так называемого "налога на Google".

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, 123 плательщика подали отчеты и задекларировали более 3,1 млрд. грн. налоговых обязательств (32,5 млн. евро и 38,7 млн. долл. США).

Как отметил нардеп, по сравнению с начислением налога за предыдущий квартал текущего года произошел рост задекларированных обязательств по НДС за цифровые услуги на более чем 7%.

Кроме того, в третьем квартале 2024 года появилось 7 новых налогоплательщиков, среди них – известные международные компании: Zoho corp. (Реализация программного обеспечения для ведения бизнеса), Notion Labs, (оригинальная продукция для андроидов), FX Replay (специальное программное обеспечение) и другие.

Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам

Как сообщил Гетманцев, кроме постоянных лидеров декларирования НДС по цифровым услугам Google, Apple, Meta platforms, Valve Corp, задекларировавшим и уплатившим НДС более 2,2 млрд грн, еще до наступления предельного срока, новые компании – UpWork Global, Sony, Etsy – уплатили существенные 300 млн грн.

Также существенно увеличились начисления от поставщиков информационных услуг Uber, Uklon и Bolt, которыми за третий квартал 2024 года задекларирован налог на общую сумму 89,4 млн грн, что на 20 млн грн больше, чем в предыдущем квартале.

Предоставители услуг в индустрии развлечений для взрослых — " Only Fans " и сервис "PornHub" уплатили в 2024 году 58,4 млн грн. налога добавленную стоимость.

Заметим, за I полугодие 2024 года компании уплатили "налог на Google" на сумму 5,289 млрд гривен. Следовательно, за первые 9 месяцев 2024 года поступления в бюджет составляют 8,4 млрд. грн.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.

Также канадская компания Aylo, являющаяся владельцем сервиса PornHub, зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине как поставщик электронных услуг.