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"Налог на Google": сколько денег Украина взыскала с технологических компаний
По итогам третьего квартала 2024 года нерезиденты, осуществляющие операции по поставке электронных услуг, уплатили более 3,1 миллиарда гривен так называемого "налога на Google".
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, 123 плательщика подали отчеты и задекларировали более 3,1 млрд. грн. налоговых обязательств (32,5 млн. евро и 38,7 млн. долл. США).
Как отметил нардеп, по сравнению с начислением налога за предыдущий квартал текущего года произошел рост задекларированных обязательств по НДС за цифровые услуги на более чем 7%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, в третьем квартале 2024 года появилось 7 новых налогоплательщиков, среди них – известные международные компании: Zoho corp. (Реализация программного обеспечения для ведения бизнеса), Notion Labs, (оригинальная продукция для андроидов), FX Replay (специальное программное обеспечение) и другие.
Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам
Как сообщил Гетманцев, кроме постоянных лидеров декларирования НДС по цифровым услугам Google, Apple, Meta platforms, Valve Corp, задекларировавшим и уплатившим НДС более 2,2 млрд грн, еще до наступления предельного срока, новые компании – UpWork Global, Sony, Etsy – уплатили существенные 300 млн грн.
Также существенно увеличились начисления от поставщиков информационных услуг Uber, Uklon и Bolt, которыми за третий квартал 2024 года задекларирован налог на общую сумму 89,4 млн грн, что на 20 млн грн больше, чем в предыдущем квартале.
Предоставители услуг в индустрии развлечений для взрослых — " Only Fans " и сервис "PornHub" уплатили в 2024 году 58,4 млн грн. налога добавленную стоимость.
Заметим, за I полугодие 2024 года компании уплатили "налог на Google" на сумму 5,289 млрд гривен. Следовательно, за первые 9 месяцев 2024 года поступления в бюджет составляют 8,4 млрд. грн.
Налог на Google
Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.
Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.
К слову, в 2023 году сервис OnlyFans насчитал и уплатил в украинский бюджет 1,273 миллиона долларов.
Также канадская компания Aylo, являющаяся владельцем сервиса PornHub, зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине как поставщик электронных услуг.