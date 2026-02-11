Запланована подія 2

Google позволит пользователям удалять информацию о себе прямо из поисковой системы

Google
Google позволит удалять данные из Поиска / Depositphotos

Компания Google обновила инструментарий защиты конфиденциальности, позволив пользователям автоматически отслеживать и удалять из результатов поиска свои персональные документы (паспорта, водительские права) и нежелательные изображения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Google.

Контроль над документами

Инструмент "Результаты о вас" получил масштабное расширение функционала.

Если ранее сервис помогал убирать с выдачи номер телефона или домашний адрес, то теперь пользователи могут отправить запрос на удаление результатов, содержащих конфиденциальные данные: номера паспортов, водительских удостоверений или карт социального страхования.

Google автоматически мониторит сеть и отправляет уведомления, если подобная информация появится в свободном доступе. Хотя это не удаляет данные с самих сайтов-первоисточников, сокрытие их в Поиске значительно снижает риски для конфиденциальности.

Борьба с откровенным контентом без согласия

Технологический гигант значительно упростил процедуру удаления недобросовестных изображений откровенного характера (так называемого non-consensual explicit imagery).

Теперь пользователям не нужно подавать отдельную жалобу на каждое фото – новая система позволяет выбрать несколько изображений одновременно через единую форму.

Чтобы инициировать процесс, достаточно нажать на три точки рядом с изображением в Поиске и выбрать соответствующий пункт меню.

Кроме того, Google внедрил проактивные фильтры, которые будут предотвращать появление подобного контента в подобных поисковых запросах в будущем.

Фото: Google

Как воспользоваться новыми инструментами

Доступ к настройкам можно получить непосредственно в приложении Google, нажав на фото профиля и выбрав "Результаты о вас".

Новым пользователям необходимо внести данные, которые они хотят отслеживать, после чего система перейдет в режим автоматического мониторинга.

Обновление уже стартует в США, а в ближайшее время Google планирует расширить доступность этих функций на другие регионы и языки.

Статус всех отправленных запросов на удаление теперь отображается в центре управления внутри аккаунта.

Ранее Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей за 2025 год и определил ключевые темы, персоналии и события, наиболее интересовавшие украинцев в течение года.

Напомним, украинские стартапы привлекли более $60 млн финансирования благодаря Google. С начала полномасштабного вторжения Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) выделил 15 миллионов долларов для 156 стартапов. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов дальнейшего финансирования и увеличили доходы примерно на 100%.

Автор:
Татьяна Бессараб