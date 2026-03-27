Google запускає оновлення Translate з підтримкою Gemini

Google
Google запускає оновлення Translate / Freepik

Google розпочала впровадження штучного інтелекту Gemini у свої сервіси перекладу, зокрема в застосунок Google Translate і пошук. Оновлення спрямоване на підвищення точності та природності перекладів, особливо у випадках із багатозначними фразами, ідіомами та сленгом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на MacRumors.

За даними компанії, Gemini аналізуватиме контекст висловлювань замість буквального перекладу, що має покращити відтворення нюансів мови, включно з місцевими виразами та стилістикою мовлення.

Оновлення почне розгортатися з 26 березня у вебверсії Google Translate та в застосунку для iOS. Нова система підтримуватиме англійську та близько 20 інших мов, серед яких іспанська, хінді, китайська, німецька та японська.

Окремо Google представила бета-функцію перекладу в реальному часі через навушники. Вона дозволяє вести розмову з миттєвим перекладом, зберігаючи інтонацію, акцент і темп мовлення співрозмовників для більш природної комунікації.

Функцію можна активувати через застосунок Google Translate, підключивши будь-які навушники та обравши режим Live Translate. Наразі вона доступна лише користувачам Android, а запуск на iOS очікується орієнтовно у 2026 році.

Раніше Google анонсував нову функцію у сервісі Google Maps.  Цей інструмент дозволяє користувачам взаємодіяти з картографічним сервісом у форматі чат-бота. 

Автор:
Тетяна Гойденко