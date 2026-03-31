Минцифры обнародовало проект Стратегии развития ИИ до 2030 года: что изменится

Минцифры обнародовало проект Стратегии развития ИИ / Freepik

Министерство цифровой трансформации представило проект Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ предусматривает внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении, обороне, образовании, подготовку 50 тысяч специалистов и увеличение количества украинских ИИ-компаний в четыре раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Украина должна войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в публичном секторе до 2030 года. Мы видим прямую ценность этой технологии для обороны, государственного управления, образования, науки и других отраслей. Стратегия — это видение, как эффективно использовать ИИ в этих столь других критических для страны сферах", — отметил в.и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова.

Изменения в приоритетных областях

Искусственный интеллект планируется использовать для трансформации взаимодействия гражданина с государством и усиления обороноспособности, в частности:

  • государственные услуги – вместо стандартных форм появятся ШИ-агенты. Приложение "Дія.AI" будет выполнять роль персонального помощника, а ИИ будет анализировать документы для ускорения принятия решений должностными лицами;
  • оборона — основная задача — внедрение систем для быстрой аналитики данных с поля боя и развитие автономных систем;
  • образование – ШИ-инструменты станут частью учебного процесса. Приложение "Мечта" получит функции персональной программы обучения для каждого учащегося;
  • цифровой суверенитет – создать собственную инфраструктуру AI Factory и национальную языковую модель (LLM), которая позволит обрабатывать данные внутри страны с учетом языкового контекста.

Проект стратегии открыт для обсуждения. Окончательный документ будет сформирован после получения отзывов граждан, бизнеса и государственных органов. Финансирование разработки осуществляется при поддержке Эстонского центра международного развития (ESTDEV), Европейского Союза и правительств Великобритании и Франции.

Напомним, Национальный банк Украины инициировал открытую дискуссию относительно нравственного и ответственного использования искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Автор:
Татьяна Ковальчук