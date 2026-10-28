Украина планирует привлечь инвесторов к строительству большого дата-центра для ИИ

Министерство цифровой трансформации Украины планирует привлечь инвесторов для строительства большого дата-центра для искусственного интеллекта. Это должно расширить возможности Украины для работы с моделями ИИ и обработки данных на собственной инфраструктуре.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В конце лета Минцифры запустило небольшой дата-центр, называемый "АІ-фабрикой". Теперь ведомство хочет расширить его и провести конкурс для инвестиционных компаний, заинтересованных в строительстве крупного дата-центра в Украине.

"Это важная часть суверенитета, в том числе суверенитета в направлении ИИ", - отметила министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук на конференции Technovation в рамках Киевского международного экономического форума .

Собственная инфраструктура, по ее словам , позволит работать не только с передовыми моделями искусственного интеллекта, но и другими моделями , которые будут обрабатывать соответствующие данные.

Когда запустят национальную языковую модель

В январе 2027 г. Минцифры планирует публично запустить национальную языковую модель и корпус данных. Проект ведомство реализует совместно с мобильным оператором "Киевстар".

Также министерство намерено развивать государственные цифровые услуги и привлекать украинские и иностранные инвестиции в "Дія City". По словам Ферчука, работа с зарубежными инвесторами предусматривает и выход на международные рынки.

Ранее Минцифры представило проект Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ предусматривает внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении, обороне, образовании, подготовку 50 тысяч специалистов и увеличение количества украинских ИИ-компаний в четыре раза.