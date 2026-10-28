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Fitch прогнозує, що війна триватиме у 2027 році: рейтинг України залишили на низькому рівні

Fitch прогнозує, що війна триватиме у 2027 році
Fitch прогнозує, що війна триватиме у 2027 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні CCC, що означає дуже низький запас міцності та високу ймовірність дефолту. Агентство очікує, що війна триватиме у 2027 році, а додаткові потреби країни у фінансуванні у 2026–2027 роках сягнуть близько $60 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Fitch Ratings.

Рейтинг CCC свідчить про значний кредитний ризик. На оцінку України продовжують тиснути війна та її макроекономічні й бюджетні наслідки.

Водночас Fitch враховує керований графік погашення боргу у найближчій перспективі, збільшення валютних резервів та значну фінансову підтримку міжнародних партнерів, насамперед Європейського Союзу.

Рейтинг України у національній валюті залишено на рівні CCC+.

Fitch очікує продовження війни у 2027 році

В агентстві зазначають, що у 2026 році війна загострилася: Росія посилила повітряні атаки на різні сектори української економіки та фактично блокує чорноморське узбережжя, порушуючи ключові експортні маршрути.

При цьому дипломатичні зусилля поки не дали результату, а переговорні позиції сторін залишаються далекими одна від одної.

За таких умов Fitch очікує продовження війни у 2027 році, оскільки наразі не бачить достатнього імпульсу для припинення вогню.

Україні бракуватиме ще $60 млрд

Fitch оцінює додаткові потреби України у фінансуванні у 2026 році в $27 млрд, або 12,4% ВВП.

У 2027 році додаткова потреба може становити ще $33 млрд, або 14,5% ВВП.

Джерела фінансування цих коштів поки остаточно не визначені.

Агентство припускає, що Україна отримає достатню підтримку партнерів, передусім ЄС, щоб закрити короткострокові розриви.

Водночас Fitch попереджає, що великі потреби у фінансуванні в середньостроковій перспективі можуть посилити втому донорів, особливо з огляду на політичні розбіжності всередині ЄС щодо масштабів та форм допомоги Україні.

Держборг може зрости до 134% ВВП

Бюджетний дефіцит України у 2026 році Fitch прогнозує на рівні 18% ВВП з урахуванням грантів і 28% — без них.

До 2028 року дефіцит може скоротитися до 15,6% ВВП.

Державний борг, який наприкінці 2025 року становив 101,2% ВВП, до 2028 року може зрости до 134,3% ВВП через високі бюджетні дефіцити та поступове послаблення гривні.

Водночас після реструктуризації ВВП-варантів графік погашення зовнішнього боргу в найближчі роки залишається відносно керованим. Виплати основної суми за єврооблігаціями мають розпочатися лише у 2029 році.

Економіка у 2026 році скоротиться

Fitch очікує незначного скорочення української економіки у 2026 році після фактичної відсутності зростання у січні-серпні.

На економіку тиснуть російські удари по промисловості та блокування морського експорту. За оцінкою агентства, атаки практично знищили виробництво в металургійному секторі та створили значні ризики для аграрного експорту.

У 2027 році Fitch прогнозує лише 0,2% зростання ВВП.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Fitch підвищило рейтинг України з рівня RD, що означає обмежений дефолт, до CCC після завершення реструктуризації ВВП-варантів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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