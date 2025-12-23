Україна вийшла із зони "обмеженого дефолту": Fitch підвищило кредитний рейтинг

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з "обмеженого дефолту" після того, як країна оголосила про домовленість з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті агенства.

Рішення пов’язане з успішною реструктуризацією боргових зобов’язань та відновленням довіри з боку міжнародних кредиторів.

Наразі Fitch оцінює Україну на рівні CCC, що на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня.

Fitch також відзначає позитивну роль фінансової підтримки Євросоюзу, який погодив надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро, що дозволить покрити фінансові потреби більш ніж на рік уперед, що значно знижує короткострокові ризики для стабільності держборгу.

Аналітики Fitch підкреслили, що підвищення рейтингу "відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю своїх зовнішніх комерційних кредиторів".

Загалом Україна вже реструктурувала 94% суверенного комерційного боргу.

Кредитний рейтинг України на рівні "Restricted Default" (обмежений дефолт) тримався з серпня 2024 року після того, як держава почала реструктуризацію боргу за єврооблігаціями.

Україна успішно реструктуризувала ВВП-варанти

Україна завершила складну реструктуризацію державних деривативів, прив’язаних до ВВП варантів, отримавши безпрецедентну підтримку інвесторів.

Пропозиція про конвертацію була підтримана 99% власників ВВП-варантів. У межах угоди, про яку повідомило Міністерство фінансів України, цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів обміняють на облігації на суму 3,5 млрд доларів.

ДОВІДКА:

ВВП-варанти— це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.