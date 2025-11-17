Fitch підтвердив "обмежений дефолт" України через провали переговорів про реструктуризацію боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "Restricted Default" (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Це рішення пов’язане з незавершеними домовленостями між урядом і зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації зобов’язань за ВВП-варантами.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Fitch Ratings.

Такий кредитний рейтинг України тримається з серпня 2024 року після того, як держава почала реструктуризацію боргу за єврооблігаціями.

Чому рейтинг на рівні "обмеженого дефолту"

Fitch зауважує, що статус "обмежений дефолт" зберігатиметься, доки Україна не нормалізує відносини з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів. Агентство сподівається на досягнення нової угоди про реструктуризацію боргів за ВВП-варантами. До моменту підписання фінального рішення Fitch утримується від підвищення рейтингу.

За оцінкою експертів, Україна дотримується умов співпраці з МВФ і виконує більшість бюджетних зобов’язань. Тому такий рейтинг не означає повного банкрутства держави, а лише підтверджує, що окремі зобов’язання поки залишаються неврегульованими.

Україна припинила переговори з власниками ВВП-варантів: не домовилися про реструктуризацію

З 16 жовтня по 5 листопада представники України провели переговори із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів. Сторони безрезультатно обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

Україна запропонувала власникам ВВП-варрантів обміняти їх на нові єврооблігації серії С з коефіцієнтом обміну 1,26. Умови включали поступове зростання купонної ставки з 2,5% до 6,0% до 2030 року.

Комітет власників облігацій запропонував альтернативу з вищими ставками — від 5% до 7,75%, з коротшими строками погашення та більшими сумами виплат.

Україна відмовилася приймати такі умови, оскільки вони створювали ризик збільшення боргового навантаження.

ДОВІДКА:

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Попередні переговори про реструктуризацію зобов’язань за ВВП-варантами із ключовою групою кредиторів провалилися у квітні.

Що означає "обмежений дефолт" для громадян

Фактичний вплив цього рейтингу на українців мінімальний. "Обмежений дефолт" не означає дефолту за внутрішніми зобов’язаннями держави — пенсії, соціальні виплати та зарплати бюджетникам виплачуються у повному обсязі.

Це технічний статус, який відображає складнощі у відносинах з комерційними кредиторами, а не фінансову неспроможність країни.