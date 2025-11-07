Реструктуризація ВВП-варантів: Марченко пояснив, чому Україна не погоджується на нові умови

Міністерство фінансів України повідомило, що переговори з власниками ВВП-варантів, проведені з 16 жовтня по 5 листопада, не призвели до узгодження економічних умов реструктуризації цих інструментів. Очільник міністерства Сергій Марченко пояснив, чому так відбулося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на його заяву.

За його словами, Україна пропонувала обмін ВВП-варантів на нові єврооблігації серії C із коефіцієнтом обміну 1,26, поступовим купоном 2,5–6% та грошовою виплатою у розмірі 6 центів на 1 долар номіналу для стимулювання участі в обміні.

Пропозиція також передбачала механізм відновлення вартості для зменшення ризиків інвесторів у разі повторної реструктуризації.

"Втрати від війни для України надзвичайно великі, однак ми не плануємо додавати до списку втрат довіру інвесторів", — підкреслив Марченко.

Міністр зазначив, що пропозиція Комітету власників передбачає значне збільшення державного боргу, скорочення строку погашення та вищі купони — умови, які Україна не може прийняти у межах програми МВФ і зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Через відсутність прогресу у досягненні згоди щодо економічних аспектів Україна відмовилася робити подальші пропозиції Комітету власників, водночас підтвердивши готовність продовжувати конструктивні переговори з усіма власниками ВВП-варантів для забезпечення довгострокової боргової стійкості та макроекономічної стабільності.

Міністр наголосив, що навіть під час війни Україна залишається відданою діалогу та пошуку взаємовигідних рішень з інвесторами для підтримки відновлення економіки після закінчення агресії РФ.

Нагадаємо, попередні переговори про реструктуризацію цих зобов’язань із ключовою групою кредиторів провалилися у квітні.

Ще у 2024 році президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.