Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11396, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

Про це свідчать дані з картки документа на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада прийняла одразу в двох читаннях законопроект №11396 щодо реструктуризації боргу, який дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, прийнятий закон, зокрема, дасть право Кабміну взяти державний борг у Агентства відновлення (колишній Автодор), який складає 700 млн доларів + відсотки, оскільки самостійно зробити реструктуризацію відомство не може.

В свою чергу очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа заявляла, що тимчасове призупинення виплати по зовнішньому державному боргу стосуватиметься випадків, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступає строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Іноземні кредитори хочуть, щоб Україна відновила виплати за боргами

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення РФ.

Чи буде дефолт, якщо не вдасться домовитися?

Дефолту не буде, навіть якщо Україна не зможе домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту, вважає членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що приватні кредитори, по яким настає строк виплати за облігаціями, вимагають повернення тіла кредиту – 20 млрд доларів (13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році – 4,5 млрд доларів ).

"Наша переговорна група намагалася зменшити заборгованість тіла кредиту на 60%, але кредитори з цим не погодилися. У меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня 2024 вони планують досягти домовленості з комерційними кредиторами", - розповіла Южаніна. Вона переконана, що якийсь компроміс буде знайдено.