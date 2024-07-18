Рада дозволила призупинити виплати за зовнішнім боргом

18 липня Верховна Рада прийняла одразу в двох читаннях законопроект №111396 щодо реструктуризації боргу, який дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желензняк.

"За" законопроєкт проголосували 231 депутат.

Железняк повідомив, що прийнятий закон дасть право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Також уряд може взяти державний борг у Агентства відновлення (колишній Автодор), який складає 700 млн $ + відсотки, оскільки самостійно реструктуризацію відомство зробити не може.

Нагадаємо, сьогодні вранці Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект №11396-1, який передбачає надзвичайні заходи щодо управління державним боргом і надає уряду право призупинити виплати за зовнішнім боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.

Очільниця комітету Роксолана Підласа писала, що тимчасове призупинення виплати по зовнішньому державному боргу стосуватиметься випадків, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступає строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Україна розпочала другий раунд переговорів щодо реструктуризації боргу

Сьогодні видання Вloomberg написало, що Україна та її кредитори розпочали новий раунд офіційних переговорів щодо реструктуризації боргу на понад 20 мільярдів доларів, оскільки Києву бракує часу для досягнення угоди або він стикається з ризиком потенційного дефолту, оскільки мораторій на виплати за українським боргом закінчується 1 серпня.

Видання пише, що обмежені переговори почалися цього тижня і на них поширюються вимоги про нерозголошення, що допускають обмінюватися непублічною інформацією та накладають тимчасові обмеження на торгівлю, оскільки обговорювані теми можуть вплинути на ринок.

За словами одного з джерел, сторони намагаються знайти компроміс щодо розміру знижок та купонних виплат. Власники облігацій наполягають на суттєвих купонних виплатах після закінчення мораторію.

Нагадаємо, Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

Іноземні кредитори хочуть, щоб Україна відновила виплати за боргами

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення РФ.

Чи буде дефолт, якщо не вдасться домовитися ?

Дефолту не буде, навіть якщо Україна не зможе домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту, вважає членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що приватні кредитори, по яким настає строк виплати за облігаціями, вимагають повернення тіла кредиту – 20 млрд доларів (13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році – 4,5 млрд доларів ).

"Наша переговорна група намагалася зменшити заборгованість тіла кредиту на 60%, але кредитори з цим не погодилися. У меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня 2024 вони планують досягти домовленості з комерційними кредиторами", - розповіла Южаніна. Вона переконана, що якийсь компроміс буде знайдено.