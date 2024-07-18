Бюджетний комітет пропонує призупинити виплати по зовнішньому боргу до завершення реструктуризації

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект №11396-1, який передбачає надзвичайні заходи щодо управління державним боргом і надає уряду право призупинити виплати за зовнішнім боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

За її словами, законопроект №11396-1 містить дві ключові норми:

Перша – це включення боргу Укравтодору до державного боргу. Уряд зможе взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору у "периметр" державного боргу та здійснити його реструктуризацію. Йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на суму 700 млн доларів США плюс відсотки. Наразі Агентство відновлення не в змозі самостійно здійснити таку реструктуризацію, що створює ризик для державного бюджету.

Друга - призупинення виплат по зовнішньому боргу. Законопроект надає право Уряду тимчасово призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Це стосується випадків, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступає строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Підласа зазначила, що подібний підхід вже був використаний у 2015 році, коли Україна прийняла закон "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом" у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами у кінці серпня та завершила операцію у листопаді.

"МВФ в робочому порядку висловив підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке ми на себе взяли в Меморандумі з МВФ", - повідомила вона.

Підласа наголосила, що комітет проситиме ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року.

Україна веде переговори про часткове списання держборгу

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання державного боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, при чому інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно.

Зазначимо, що ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

Державний борг України зріс на 86,2 млрд грн і перевищив 6 трлн грн

Сукупний державний борг України у квітні 2024 року виріс на 86,2 млрд грн і перевищив позначку в 6 трлн грн.

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

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