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Бюджетный комитет предлагает приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации

Бюджетный комитет предлагает приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №11396-1, предусматривающий чрезвычайные меры по управлению государственным долгом и предоставляющему правительству право приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения переговоров о реструктуризации.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

По ее словам, законопроект №11396-1 содержит две ключевые нормы:

Первая – это включение долга Укравтодора в государственный долг. Правительство сможет взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию. Речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на сумму 700 млн. долларов США плюс проценты. Пока Агентство восстановления не в состоянии самостоятельно осуществить такую реструктуризацию, что создает риск для государственного бюджета.

Вторая – приостановка выплат по внешнему долгу. Законопроект дает право правительству временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Это касается случаев, когда официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Подласа отметила, что подобный подход уже был использован в 2015 году, когда Украина приняла закон "Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа и завершила операцию в ноябре.

"МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины – обязательства, которое мы на себя взяли в Меморандуме с МВФ", – сообщила она.

Подласа подчеркнула, что комитет будет просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку он является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд. долл. США до конца 2027 года.

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Министерство финансов Украины продолжает  переговоры о реструктуризации   с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании государственного долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.

Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.

Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже   сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров .

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

Государственный долг Украины вырос на 86,2 млрд грн и превысил 6 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2024 года вырос на 86,2 млрд. грн. и превысил отметку в 6 трлн грн.

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко