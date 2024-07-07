- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Эксперты рассказали, будет ли дефолт в Украине, если не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга
Украина должна договориться с иностранными кредиторами до 1 августа о реструктуризации госдолга. Но, как считают эксперты, дефолта не будет, даже если украинские власти не смогут убедить владельцев еврооблигаций, требующих возвращения тела кредита.
Кредиторы понимают, что обслуживать долги мы не можем
Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дефолта не будет, ведь для этого нет никаких оснований.
"Речь идет только о переговорах, которые продолжаются с нашими кредиторами, владельцами евробондов, которые были выпущены Украиной в разные периоды на сумму около 20 миллиардов долларов. Некоторые кредиторы настаивают не на переносе срока обслуживания долга, как было сделано в 2022 году на 2 года, а на определенной реструктуризации. Причем на реструктуризации на неплохих для Украины условиях, которая заключается в том, что большая часть долга списывается, а мы соглашаемся на обслуживание долга", – пояснил Гетманцев.
Он убежден, что украинским властям удастся договориться, поскольку кредиторы понимают, что обслуживать сегодня эти долги Украина не может.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Гетманцев уточнил, что если бы государство обслуживало долг, то в 2024 году нужно было уплатить 4,5 миллиарда долларов на тело и проценты, но таких денег в бюджете нет.
"Все, что мы зарабатываем налогами, мы направляем на финансирование армии, безопасности и обороны. Поэтому и мы, и кредиторы понимают, что этот вариант невозможен и поэтому именно реструктуризация или перенос сроков обслуживания долгов еще на два года есть сегодня на столе. обязательно один из этих вариантов победит, и этот вопрос будет решен. Здесь не должно быть никаких манипуляций", - подчеркнул Гетманцев.
Дефолта не будет, даже если не удастся договориться
Дефолта не будет, даже если Украина не сможет договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита – 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долларов).
"Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 года они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами", - рассказала Южанина.
Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.
"Возможно, пока стороны выжидают и хотят выиграть наилучшие условия для себя. Но всем понятно, что де-юре дефолта не будет", - считает Южанина.
Народная депутат отметила, что очень хорошо, что власти смогли выполнить или перенести сроки выполнения определенных обязательств.
"Мы получили 2,2 млрд от МВФ, которые были нам крайне необходимы. Но о какой-то стабильной ситуации в экономике говорить рано", - подчеркнула народная депутат.
Заметим, за январь-май 2024 Украина потратила 101,7 млрд грн на обслуживание государственного долга. Эта сумма превышает расходы на закупку военной техники, вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил, которые составили 101,3 млрд. грн. за этот период.
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга
Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании государственного долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.
Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.
Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров .
Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.
Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.