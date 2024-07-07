Эксперты рассказали, будет ли дефолт в Украине, если не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга

Украина должна договориться с иностранными кредиторами до 1 августа о реструктуризации госдолга. Но, как считают эксперты, дефолта не будет, даже если украинские власти не смогут убедить владельцев еврооблигаций, требующих возвращения тела кредита.

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Кредиторы понимают, что обслуживать долги мы не можем

Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дефолта не будет, ведь для этого нет никаких оснований.

"Речь идет только о переговорах, которые продолжаются с нашими кредиторами, владельцами евробондов, которые были выпущены Украиной в разные периоды на сумму около 20 миллиардов долларов. Некоторые кредиторы настаивают не на переносе срока обслуживания долга, как было сделано в 2022 году на 2 года, а на определенной реструктуризации. Причем на реструктуризации на неплохих для Украины условиях, которая заключается в том, что большая часть долга списывается, а мы соглашаемся на обслуживание долга", – пояснил Гетманцев.

Он убежден, что украинским властям удастся договориться, поскольку кредиторы понимают, что обслуживать сегодня эти долги Украина не может.

Гетманцев уточнил, что если бы государство обслуживало долг, то в 2024 году нужно было уплатить 4,5 миллиарда долларов на тело и проценты, но таких денег в бюджете нет.

"Все, что мы зарабатываем налогами, мы направляем на финансирование армии, безопасности и обороны. Поэтому и мы, и кредиторы понимают, что этот вариант невозможен и поэтому именно реструктуризация или перенос сроков обслуживания долгов еще на два года есть сегодня на столе. обязательно один из этих вариантов победит, и этот вопрос будет решен. Здесь не должно быть никаких манипуляций", - подчеркнул Гетманцев.

Дефолта не будет, даже если не удастся договориться

Дефолта не будет, даже если Украина не сможет договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита – 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долларов).

"Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 года они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами", - рассказала Южанина.

Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.

"Возможно, пока стороны выжидают и хотят выиграть наилучшие условия для себя. Но всем понятно, что де-юре дефолта не будет", - считает Южанина.

Народная депутат отметила, что очень хорошо, что власти смогли выполнить или перенести сроки выполнения определенных обязательств.

"Мы получили 2,2 млрд от МВФ, которые были нам крайне необходимы. Но о какой-то стабильной ситуации в экономике говорить рано", - подчеркнула народная депутат.

Заметим, за январь-май 2024 Украина потратила 101,7 млрд грн на обслуживание государственного долга. Эта сумма превышает расходы на закупку военной техники, вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил, которые составили 101,3 млрд. грн. за этот период.

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании государственного долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.

Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.

Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров .

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.