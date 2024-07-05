Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ после очередного транша

После получения пятого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,2 млрд долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долларов.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом, ссылаясь на данные на сайте фонда, сообщает Liga.net.

Из этого следует, что Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.

На протяжении многих лет самым большим должником перед МВФ остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долларов, однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долларов. На сегодняшний день задолженность Аргентины перед МВФ составляет 40,94 млрд. долларов.

Издание пишет, что долгое время вторым самым большим должником оставался Египет. Сейчас его долг перед МВФ составляет 13,59 млрд долларов, что на 0,26 млрд долларов меньше долга Украины.

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила 150,44 млрд долларов.

Какие страны в списке крупных должников

Согласно данным на сайте МВФ, к крупным должникам относятся также:

Эквадор (8,55 млрд долларов),

Пакистан (8,37 млрд долларов),

Ангола (3,95 млрд долларов),

Колумбия (3,71 млрд долларов),

Кения (3,39 млрд долларов),

Гана (3,05 млрд долларов),

Кот-д'Ивуар (3,04 млрд долларов),

Бангладеш (2,84 млрд долларов),

Коста-Рика (2,67 млрд долларов).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:

Сербия (1,25 млрд долларов),

Молдова (910,40 млн долларов),

Грузия (569,89 млн долларов),

Северная Македония (361,32 млн долларов),

Армения (294,38 млн долларов),

Босния и Герцеговина (265,86 млн долларов),

Албания (200,34 млн долларов),

Косово (78,41 млн долларов),

Черногория (39,95 млн долларов).

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

Первый транш в размере 2,7 млрд долларов был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере 900 млн. долларов Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года после третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда.

На 2024 год предусмотрено еще два транша по 1,3 млрд долларов в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: 912 млн долларов в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по 1,288 млрд долларов.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

Фото: ua.depositphotos.com