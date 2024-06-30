Был одним из структурных маяков МВФ: Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3840-IX о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), что явилось важным шагом в выполнении требований программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда (МВФ).

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Информация о подписании документа была опубликована на сайте Верховной Рады.

Подписание закона стало одним из структурных маяков программы, необходимых для принятия положительного решения о выделении Украине пятого транша в размере $2,2 млрд.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй подчеркнул важность этого шага во время пресс-конференции после принятия решения о выделении транша.

"Важным шагом вперед стало принятие на прошлой неделе закона о реформировании Бюро экономической безопасности Украины. Необходимо быстрое и решительное исполнение этого закона", – отметил Гэвин Грэй.

Закон предусматривает реформирование БЭБ с целью повышения эффективности его работы и обеспечения соответствия международным стандартам, что является ключевым элементом в сотрудничестве Украины с МВФ.

Напомним, 20 июня Верховная Рада 239 голосами приняла закон о перезагрузке БЭБ.

"Текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового главы БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы", – прокомментировал принятие первого заместителя председателя профильного комитета Совета Ярослав Железняк.

Что предусматривает законопроект о перезагрузке БЭБ

Законопроект №10439 предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых — международные эксперты с правом решающего голоса.

Кроме того, переаттестацию сотрудников Бюро должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести – от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.

В течение трех следующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть - от партнеров.

Также предполагается гарантированная независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАЗК.

На проведении реформы БЭБ настаивал бизнес

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление на прозрачный бизнес", - подчеркивали в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсной комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации.... структура занималась расследованиями экономических преступлений", – отмечали тогда в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, включая G7, эксперты и представители бизнеса.