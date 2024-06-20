Рада приняла в целом законопроект о перезагрузке БЭБ

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Закон #10439 о перезагрузке БЭБ принят в целом!!!! За - 239", - говорится в его сообщении.

Кроме того, нардеп отметил, что текст согласован с партнерами.

"С независимым отбором нового председателя БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы", - рассказал Железняк.

Отметим, что перезагрузка БЭБ – одно из требований международных партнеров, кредиторов и бизнеса. В частности, реформа БЭБ – требование программы финансирования от МВФ.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не поддержали правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Представители общественности и бизнеса, а также послы стран G7 раскритиковали документ как лишь имитирующий реформу БЭБ. Поэтому его отправили в Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике на доработку.

Наконец 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о реформе БЭБ в первом чтении.

Что предусматривает законопроект о перезагрузке БЭБ

Законопроект №10439 предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых – международные эксперты с правом решающего голоса.

Кроме того, переаттестацию сотрудников Бюро должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести – от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.

В течение трех следующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть - от партнеров.

Также предполагается гарантированная независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАЗК.

Бизнес настаивал на проведении реальной реформы БЭБ

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление на прозрачный бизнес", - подчеркивали в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсной комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации (чтобы недобросовестные работники (бывшие налоговые милиционеры) и не могли попасть в обновленный орган. Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции и только эта структура (после реформирования, изменения принципов и подходов работы) занималась расследованием экономических преступлений. Кроме того, важно, чтобы эта структура эффективно выполняла аналитическую функцию для расследования экономических преступлений", - отмечали тогда в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, включая G7, эксперты и представители бизнеса.