Выдавали биоэтанол за растворитель: БЭБ разоблачило предприятие на неуплате 324 миллионов гривен акциза (ФОТО)

Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности разоблачило компанию по производству биоэтанола в уклонении от уплаты акцизного налога ориентировочно на сумму 324 миллиона гривен.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Как говорится в сообщении БЭБ, оно установило, что должностные лица предприятия наладили незаконное производство технического спирта под видом универсального органического растворителя, не входящего в акцизную группу товаров.

Проанализировав финансово хозяйственную деятельность, детективы установили, что компания продавала производителям горючего и АЗС биоэтанол под видом такого растворителя без уплаты акцизного налога. Последние смешивали химическую продукцию с горючим для увеличения его объема.

Расследование ведется по признакам части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

В рамках этого дела БЭБ провело обыски в офисных помещениях, на производственных мощностях завода и по адресам проживания фигурантов. Там нашли и изъяли более 130 тысяч литров биоэтанола и 38 тысяч литров растворителя ориентировочной стоимостью более 6,7 миллиона гривен. Кроме того, изъяты наличные - доллары, евро и гривна в эквиваленте более 35 миллионов гривен.

Отмечается, что оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство – прокурорами Офиса генерального прокурора. Впрочем, собственные сообщения по этому поводу данные ведомства пока не публиковали.

Биоэтанол, напомним, является спиртом, получаемым в процессе переработки растительного сырья для дальнейшего использования в качестве биотоплива или топливной присадки.

Отметим также, что осенью прошлого года БЭБ сообщало о разоблачении подобной схемы на предприятии мощностью около 80 тонн в сутки в Хмельницкой области. Отмечалось, что сумма нанесенного ущерба превышала 100 миллионов гривен.

По данным СМИ, речь шла об обысках в офисе и на производстве биоэтанола ООО "Теофипольская энергетическая компания", принадлежащей бизнесмену Вадиму Лейви, который также является бенефициаром и президентом ООО "Украина 2021" (Теофипольский сахарный завод).