Видавали біоетанол за розчинник: БЕБ викрило підприємство на несплаті 324 мільйонів гривень акцизу (ФОТО)

Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки викрив компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку орієнтовно на суму 324 мільйона гривень.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Як ідеться у повідомленні БЕБ, воно встановило, що посадові особи підприємства налагодили незаконне виробництво технічного спирту під виглядом універсального органічного розчинника, який не входить до акцизної групи товарів.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність, детективи встановили, що компанія продавала виробникам пального та АЗС біоетанол під виглядом такого розчинника без сплати акцизного податку. Останні ж змішували хімічну продукцію з пальним для збільшення його обʼєму.

Ведеться розслідування за ознаками частини 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) та частини 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів) Кримінального кодексу.

В рамках цієї справи БЕБ провело обшуки в офісних приміщеннях, на виробничих потужностях заводу та за адресами проживання фігурантів. Там знайшли й вилучили понад 130 тисяч літрів біоетанолу та 38 тисяч літрів розчинника орієнтовною вартістю понад 6,7 мільйона гривень. Окрім того, вилучено готівку - долари, євро та гривню в еквіваленті понад 35 мільйонів гривень.

Зазначається, що оперативний супровід здійснюється співробітниками Служби безпеки України, а процесуальне керівництво - прокурорами Офісу генерального прокурора. Втім, наразі останні власних повідомлень з цього приводу не публікували.

Біоетанол, нагадаємо, є спиртом, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для подальшого використання в якості біопалива або паливної присадки.

Зазначимо також, що восени минулого року БЕБ повідомляло про викриття подібної схеми на підприємстві потужністю майже 80 тонн на добу в Хмельницькій області. Зазначалося, що сума завданих збитків перевищувала 100 мільйонів гривень.

За даними ЗМІ, йшлося про обшуки в офісі та на виробництві біоетанолу ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" яка належить бізнесмену Вадиму Лейві, який також є бенефіціаром та президентом ТОВ "Україна 2021" (Теофіпольський цукровий завод).