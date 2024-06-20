Рада ухвалила в цілому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Верховна Рада України у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Закон #10439 про перезавантаження БЕБ прийнято в цілому!!!! За – 239", - йдеться в його повідомленні.

Крім того нардеп зауважив, що текст погоджений з партнерами.

"З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", - розповів Железняк.

Зазначимо, що перезавантаження БЕБ — одна з вимог міжнародних партнерів, кредиторів та бізнесу. Зокрема, реформа БЕБ є вимогою програми фінансування від МВФ.

Нагадаємо, 23 лютого у Верховній Раді не підтримали урядовий законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Представники громадськості та бізнесу, а також посли країн G7 розкритикували документ як такий, що лише імітує реформу БЕБ. Тому його відправили у Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на доопрацювання.

Врешті 11 квітня Верховна Рада прийняла законопроєкт про реформу БЕБ у першому читанні.

Що передбачає законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Законопроєкт №10439 передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Крім того, переатестацію співробітників Бюро має проводити комісія, що складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.

Також передбачається гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

Бізнес наполягав на проведенні реальної реформи БЕБ

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація не підтримала урядовий законопроєкт № 10440. Спільнота неодноразово наголошувала – наразі країна конче потребує реального реформування БЕБ.

"Важливо забезпечити створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не керованість з боку сумнівних кураторів та тиск суто на прозорий бізнес", - підкреслювали в ЄБА.

Як підкреслили в асоціації, бізнес вимагає перезавантаження БЕБ.

"Важливо, щоб в конкурсній комісії та в наглядовій раді при відборі керівника БЕБ були іноземні представники та представники інститутів громадського суспільства. Важливо, щоб старі кадри пройшли чітко регламентовану процедуру переатестації (щоб недоброчесні працівники (колишні податкові міліціонери) та не мали змоги потрапити в оновлений орган. Важливо, щоб реформоване Бюро мало суто аналітичні функції та тільки ця структура (після реформування, зміни принципів та підходів роботи) займалась розслідуваннями економічних злочинів. Крім того, важливо, щоб ця структура ефективно виконувала аналітичну функцію для розслідування економічних злочинів", - зазначали тоді в ЄБА.

Там звернулися до профільного Комітету ВРУ із закликом підтримати альтернативний законопроєкт – №10439-2 – який рекомендували і міжнародні експерти, зокрема G7, експерти та представники бізнесу.