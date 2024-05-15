БЭБ провело обыски у крупнейших производителей табака, обнаружены доказательства нелегальной деятельности - Гетманцев

14 мая работники Бюро экономической безопасности провели обыски в пяти ведущих отечественных табачных компаниях из-за подозрений в нелегальной деятельности. Были обнаружены поддельные акцизные марки, не маркированные табачные изделия.

Об этом сообщил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Среди упомянутых компаний – известная львовская табачная фабрика и киевское предприятие. В ходе обысков были обнаружены поддельные акцизные марки и немаркированные табачные изделия. Обыски все еще продолжаются.

"На сегодня изготовление нелегального табака заблокировано полностью. У меня есть обоснованная надежда навсегда… Респект БЭБ", - подчеркнул он, добавив, что не исключает продолжения обысков на других предприятиях.

Гетманцев подчеркнул, что обыски еще продолжаются, однако процессуальные действия по подтверждению изготовления контрафактных сигарет на соответствующем оборудовании требуют времени.

"Попутно хочу обратиться к той (слава Богу) небольшой части судебного корпуса, которая традиционно симпатизирует нелегальному производству подакцизной продукции в его противостоянии с законом, о чем кое-где не стесняется заявлять в своих решениях... Будут последствия", - резюмировал Гетманцев.

Позже в БЭБ подтвердили информацию и сообщили, что проводят 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции.

"В ходе обысков детективы уже обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" и т.п. без марок акцизного налога. Также обнаружено ориентировочно 18 тонн табака ", – говорится в сообщении.

Директора БЭБ просят взять ситуацию на контроль и сделать невозможным давление на детективов

Председатель временной следственной комиссии по вопросам незаконного оборота табачных изделий Ярослав Железняк обратился к исполняющему обязанность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Сергею Перхуну. Он призвал его обеспечить надлежащий контроль за ходом расследования, ведущегося на Львовской табачной фабрике, и защитить детективов от возможного давления.

"Получил просьбу от детективов БЭБ, которые уже вторые сутки проводят сверхсложную операцию против производителей нелегальных сигарет, обнародовать информацию о давлении и влиянии на следственные действия. Детективы жалуются, что и.о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия Львовской табачной фабрике", - написал Железняк.

По его словам, Ткачук пытается "замять" и скрыть найденные в селах вокруг ЛТФ 7 линий по производству сигарет. Обнаруженное оборудование пытаются разобрать таким образом, чтобы не было возможности провести экспертизу, и доказать, что оно имеет отношение к продукции, которую распространяет фабрика.

Кроме этого Железняк отмечает, что БЭБ накануне сделал все необходимые контрольные закупки, как сигарет типа Duty Free, так и другой продукции фабрики, но Ткачук пытается сделать невозможным доведение связи этих линий с Львовской табачной фабрикой.

"Детективы говорят, что Ткачук откровенно играет в интересах владельцев фабрики", – пишет он.

Добавим, что по данным последней "волны" исследование нелегального рынка табачных изделий, проводимого "Кантар Украина" на регулярной основе уже более 13 лет, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года.

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