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БЭБ провело обыски у крупнейших производителей табака, обнаружены доказательства нелегальной деятельности - Гетманцев
14 мая работники Бюро экономической безопасности провели обыски в пяти ведущих отечественных табачных компаниях из-за подозрений в нелегальной деятельности. Были обнаружены поддельные акцизные марки, не маркированные табачные изделия.
Об этом сообщил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
Среди упомянутых компаний – известная львовская табачная фабрика и киевское предприятие. В ходе обысков были обнаружены поддельные акцизные марки и немаркированные табачные изделия. Обыски все еще продолжаются.
"На сегодня изготовление нелегального табака заблокировано полностью. У меня есть обоснованная надежда навсегда… Респект БЭБ", - подчеркнул он, добавив, что не исключает продолжения обысков на других предприятиях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Гетманцев подчеркнул, что обыски еще продолжаются, однако процессуальные действия по подтверждению изготовления контрафактных сигарет на соответствующем оборудовании требуют времени.
"Попутно хочу обратиться к той (слава Богу) небольшой части судебного корпуса, которая традиционно симпатизирует нелегальному производству подакцизной продукции в его противостоянии с законом, о чем кое-где не стесняется заявлять в своих решениях... Будут последствия", - резюмировал Гетманцев.
Позже в БЭБ подтвердили информацию и сообщили, что проводят 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции.
"В ходе обысков детективы уже обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" и т.п. без марок акцизного налога. Также обнаружено ориентировочно 18 тонн табака ", – говорится в сообщении.
Директора БЭБ просят взять ситуацию на контроль и сделать невозможным давление на детективов
Председатель временной следственной комиссии по вопросам незаконного оборота табачных изделий Ярослав Железняк обратился к исполняющему обязанность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Сергею Перхуну. Он призвал его обеспечить надлежащий контроль за ходом расследования, ведущегося на Львовской табачной фабрике, и защитить детективов от возможного давления.
"Получил просьбу от детективов БЭБ, которые уже вторые сутки проводят сверхсложную операцию против производителей нелегальных сигарет, обнародовать информацию о давлении и влиянии на следственные действия. Детективы жалуются, что и.о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия Львовской табачной фабрике", - написал Железняк.
По его словам, Ткачук пытается "замять" и скрыть найденные в селах вокруг ЛТФ 7 линий по производству сигарет. Обнаруженное оборудование пытаются разобрать таким образом, чтобы не было возможности провести экспертизу, и доказать, что оно имеет отношение к продукции, которую распространяет фабрика.
Кроме этого Железняк отмечает, что БЭБ накануне сделал все необходимые контрольные закупки, как сигарет типа Duty Free, так и другой продукции фабрики, но Ткачук пытается сделать невозможным доведение связи этих линий с Львовской табачной фабрикой.
"Детективы говорят, что Ткачук откровенно играет в интересах владельцев фабрики", – пишет он.
Добавим, что по данным последней "волны" исследование нелегального рынка табачных изделий, проводимого "Кантар Украина" на регулярной основе уже более 13 лет, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com