Бизнес призывает Раду не криминализировать товарную контрабанду: что именно с этой инициативой не так

Европейская Бизнес Ассоциация и Федерация работодателей Украины призывают Верховную Раду не принимать во втором чтении и в целом законопроект №5420 о криминализации товарной контрабанды в нынешнем виде.

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Как говорится в сообщении ЕБА, стало известно, что проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года и принятый за основу в 13 июля того же года, будет включен в повестку дня уже ближайшего заседания парламента. В ассоциации указывают на несколько наиболее "горячих" для бизнеса аспектов этого вопроса.

Позиция ЕБА по криминализации контрабанды

"Так, порог ответственности за таможенные правонарушения – 147 тысяч неуплаченных платежей – необоснованно низок. Для сравнения, ответственность за уклонение от уплаты налогов наступает при условии неуплаты около 3 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В то же время проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тысяч гривен или лишение свободы на длительный срок до 11 лет), что будет нести за собой множественные коррупционные риски

Также в объединении подчеркивают, что законопроект нуждается в существенной доработке в части установления четкого перечня субъектов уголовной ответственности, поскольку остается непонятным, кто именно может быть привлечен к ней за такие преступления – руководитель предприятия, декларант, таможенный брокер или же перевозчик.

Кроме того, отмечается, что бизнес наблюдает нарушение прав субъектов внешнеэкономической деятельности (при определении таможенными органами таможенной стоимости товаров, кода товаров, составления протоколов, которые в судебном порядке отменяются) и отсутствие действенных механизмов возмещения причиненного вреда и ответственности должностных лиц.

"Поэтому крайне важно определить один, но эффективный орган, который контролировал бы этот вопрос, чтобы не создавать еще один инструмент давления на прозрачный бизнес. В частности, по убеждению бизнеса, таким органом целесообразно было бы определить Бюро экономической безопасности, однако исключительно после перезагрузки данной структуры", – указывают в ассоциации.

В противном случае, по ее мнению, принятие изменений в законодательство в таком виде может привести к еще большему давлению именно на прозрачный бизнес. В то же время для понимания баланса ответственности со стороны граждан и со стороны чиновников изменения должны вноситься вместе с изменениями ответственности чиновников за незаконные решения.

В противном случае в ЕБА ожидают, что будет наблюдаться безответственность и безнаказанность чиновников на фоне несоразмерной ответственности перед законом предпринимателей. Ассоциация призывает направить законопроект на доработку, отмечая, что в нынешних военных условиях "очень некстати добивать бизнес-климат еще и внутренними противостояниями".

Причины жесткой позиции ФРУ

В свою очередь, ФРУ считает недопустимым окончательное принятие указанного законопроекта, указывая, что он противоречит мировым правовым практикам и создает дополнительные риски для бизнеса, что в условиях блокирования границы превращает импорт сырья и комплектующих "почти в невыполнимую миссию".

Во время военной агрессии РФ украинский производитель находится в неравной конкуренции по сравнению с иностранными производителями и нуждается в государственной поддержке, которая заключается, в частности, в упрощении внешней торговли. В то же время на второе чтение выносится законопроект, который не только не упрощает торговлю, но и создает предпосылки для коррупционных действий и не отвечает шагам, которые делает Украина на пути к общему рынку ЕС", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

В федерации отмечают, что в международной практике, в частности, европейской, используется широкий набор инструментов для борьбы с недобросовестными субъектами внешнеэкономической деятельности – это и анализ рисков, и таможенный аудит, и финансовые гарантии во время транзита.

"Также существует дифференциация контрабанды: оружие, наркотики, культурные ценности, которая карается именно по уголовным статьям. А так называемую товарную контрабанду выносят в плоскость ответственности за неуплату налогов или административной ответственности. Кстати, об этом говорит и Таможенный кодекс ЕС. Как правило, применяются высокие штрафы в качестве санкции, а не увеличивается количество уголовных дел", - отмечает ФРУ.

Там сожалеют, что законопроект так и не был основательно доработан и согласован с другими нормами Уголовного, Уголовного процессуального и Таможенного кодексов. Также называются основные неприемлемые, по мнению ФРУ, положения документа.

Так, им предлагается криминализация фактов перемещения товаров вне таможенного контроля и недостоверного декларирования товаров без учета наличия или отсутствия умысла о совершении таких действий. Это существенно отличает его, например, от конкурирующего состава преступления, предусмотренного статьей 212 УК, а именно ответственности лишь за умышленное уклонение от уплаты налогов.

"Такое игнорирование особенностей формы вины включает в себя опасность нарушения прав и свобод человека и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности. Уголовная ответственность угрожает просто за ошибки или разногласия во взглядах декларанта и таможенника на товар, имеющего место в реальной жизни", - говорят в объединении работодателей.

Там обращают внимание, что уголовная ответственность за предоставление ложных сведений заложена в определение "сокрытия от таможенного контроля" - при том, что заполнение таможенной декларации является сложным процессом, который должен определять таможенную стоимость, код товара, страну происхождения и тому подобное, и у декларанта с таможенником взгляды на это часто разнятся. В то же время статьи 268 и 269 Таможенного кодекса уже содержат правовой механизм исправления ошибок в грузовой декларации.

Кроме того, как указывают в ФРУ, уголовная ответственность должна наступать за особо тяжкие последствия, влияющие на общественно-правовые отношения, однако в законопроекте №5420 при оценке используются стоимостные показатели товаров, а не показатели уклонения от уплаты налогов.

При этом международными соглашениями и таможенным законодательством могут быть предусмотрены и нулевые ставки пошлины или освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов при перемещении определенных категорий товаров, потому в случае принятия закона будет возможна ситуация, когда "вреда государству нет, но наказание тюрьмой есть".

Третьим важным фактором названы "слишком низкие" пороговые значения, за которыми наступает уголовная ответственность за контрабанду. Так, значительным ее размером считается товар стоимостью 41 тысячу евро, а крупным - 80 тысяч евро, что фактически равняется около половины грузовика продукции для какого-то магазина и "совершенно не похоже на снабжение разветвленной контрабандной сетью", для борьбы с которой и декларировался законопроект №5420.

Также отмечается, что документ не содержит четкого определения субъектов преступления, однако содержит квалификацию по признаку "по предварительному сговору группой лиц" или "организованной группой".

Таким образом, поскольку внешнеэкономическая деятельность является сложным организационно-правовым механизмом, к которому привлечены и владельцы товара, и перевозчики, и уполномоченные декларанты, в подавляющем большинстве случаев практика открытия соответствующих уголовных производств будет касаться именно групповой деятельности.

Также в ФРУ не согласны с тем, что расследованием контрабанды должно заниматься БЭБ. По ее убеждению, этим должна заниматься таможня, получив при этом статус правоохранительного органа.

"Так, в частности, расследование незаконного перемещения через таможенную границу товаров может носить международный характер на основании договоров о взаимной административной помощи по таможенным делам между таможенными органами договорных сторон", – добавляют в объединении.

По его мнению, необходимость передачи в подследственность другому органу, занимающемуся расследованием финансовых преступлений, таких дел будет сложной коррупционной схемой. Для предотвращения же произвола таможенников в Украине уже действует система антикоррупционных органов (НАБУ, НАПК, САП), а также Государственное бюро расследований.

"Также стоит учесть, что все требуют перезагрузки Бюро экономической безопасности, которое так и не заработало как единый аналитический орган финансовых расследований. Вместо обновления БЭБ и проведения конкурса на руководящие должности имеем увеличение полномочий органа", - указывают в ФРУ.