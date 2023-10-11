На Закарпатье нашли "аэродром" для беспилотника-сигаретовоза, летавшего в Румынию (ВИДЕО)

Оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с курсантами Национальной академии Госпогранслужбы 11 октября пресекли незаконное перемещение сигарет из Украины в Румынию с помощью беспилотника.

Как говорится в сообщении ведомства, при отработке имеющейся информации поисковая группа обнаружила на окраине поселка Буштыно Тячевского района самодельный беспилотник с катапультой, пультом управления к нему, ноутбук и сверток с безакцизными сигаретами.

Пограничники устанавливают круг лиц, причастных к незаконному перемещению сигарет. В территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области направлено уведомление о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Отметим, что проблема контрабанды сигарет в регионе по-прежнему остается очень актуальной. В частности, в этот же день Госпогранслужба сообщила, что наряд отдела "Селятин" в Черновицкой области обнаружил группу неизвестных лиц с пакетами, которые, несмотря на предупредительные выстрелы, скрылись, покинув свои ноши.

После проверки прилегающей к границе местности пограничники обнаружили 7,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. По предварительной оценке стоимость изъятого табака составляет более 300 тысяч гривен.

Фото: ГНСУ

В свою очередь, на венгерской границе в Закарпатье контрабанду сигарет обнаружили в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" военнослужащие Чопского пограничного отряда. В ходе совместного с таможенниками досмотра грузового поезда, следовавшего со станции Батево до венгерской станции Эперешке, нашли восемь пакетов, обмотанных в черную полиэтиленовую пленку.

В них было 4000 пачек сигарет без украинских марок акцизного сбора. Незаконный груз скрыли под слоем окатыша в одном из полувагонов. Несмотря на такую маскировку, табачные изделия удалось найти благодаря бдительности пограничного наряда, который заметил незначительный сдвиг в грузе. Причастные к контрабанде лица и стоимость выявленного устанавливаются.

Напомним также, что накануне возле Одессы нашли ангар с тайным подземным складом, предназначенным главным образом для сигарет, ввозимых с уклонением от таможенного оформления через пункты пропуска в Рени, Орловке, Килие и Измаиле.