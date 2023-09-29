В порту Рени изъяли почти 1 миллион пачек контрабандных сигарет (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили в Ренийском морском торговом порту 45-футовый контейнер с контрабандными сигаретами иностранного происхождения.

Как сообщают в БЭБ и Одесской областной прокуратуре, контейнер и груз были ввезены судном из Объединенных Арабских Эмиратов с нарушением таможенного и налогового законодательства.

В ходе следственных действий детективы обнаружили и изъяли более 900 тысяч пачек сигарет марки AllStars без перевозимых в 1830 коробах марок акцизного налога. При этом установлено, что товар по документам назначался придуманному получателю.

Примерная стоимость сигарет достигает почти 74 миллионов гривен. В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной сделке, решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Расследование дела ведется по части 1 статьи 199 и части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (ввоз в Украину незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного налога, незаконная транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий).

Напомним также, что в апреле в южной части Одесской области была найдена подпольная сигаретная фабрика. На месте обнаружили, кроме оборудования, 2,2 тонны табака и почти 400 тысяч пачек готовой табачной продукции.