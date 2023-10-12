ВАКС закрыл дело против "короля контрабанды" Альперина: в чем причина

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против Вадима Альперина, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", отслеживавшая его ход.

По ее данным, решение приняла коллегия в составе судей Алексея Кравчука, Евгения Крука и Инны Билоус. Полный текст решения должен быть обнародован 17 октября, однако уже известно, что причиной послужило истечение сроков привлечения к ответственности.

"Дело "короля контрабанды" Альперина закрыли, используя "правки Лозового". Уже вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Похожие действия мы уже видели по делам Коломойского и "Роттердам+". На очереди могут быть еще десятки, если не сотни дел. Некоторые из них по три-четыре года слушаются в судах, и никаких вопросов у судей к срокам не возникало", - указывают в ЦПК.

Дело Вадима Альперина

Одесского бизнесмена с сообщниками обвиняли в создании преступной организации, которая путем махинаций, к которым были привлечены сотрудники таможни, незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, ущерб от неуплаты пошлин составил 63,8 миллиона гривен.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование 400-томного дела еще в ноябре 2020 года, но на рассмотрение в ВАКС оно попало только в августе 2022 года из-за длительного ознакомления с материалами стороной обвиняемого.

Впрочем, в январе 2023 года упомянутые судьи решили, что дело Альперина не подсудно ему, и обратились в Апелляционную палату ВАКС с ходатайством о передаче дела в другой суд, однако им в этом было отказано.

"Теперь же сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового" и его следует закрыть, поскольку сроки расследования якобы продлевал неуполномоченный субъект", - отмечают в организации.

Там также напоминают, что в ноябре 2017 года один из фигурантов дела якобы предлагал через посредника руководителю Главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому 800 тысяч долларов за изменение правовой квалификации дела, которая позволила бы забрать его у НАБУ, передав в одесскую полицию.

Лишение Альперина гражданства Украины

Напомним также, что 3 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против десяти человек, маркированных как контрабандисты. Среди них был и Альперин. 21 апреля санкции были наложены еще на 13 человек.

После этого СМИ сообщали, что президент также лишил украинского гражданства подсанкционных "контрабандистов", которые имели также другое гражданство. В частности, отмечалось, что у Альперина есть паспорт Израиля.

Спустя почти полтора года, 8 сентября 2022 года, Зеленский заявил, что "на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение" о прекращении украинского гражданства подсанкционных лиц из числа контрабандистов, не назвав конкретных имен.

Альперин пытался оспорить указ о лишении его украинского гражданства. Сперва ему в декабре 2021 года отказал Кассационный административный суд в составе Верховного суда, уполномоченный рассматривать апелляции на решения президента. А в сентябре 2022 года это решение уже подтвердила Большая палата Верховного суда.