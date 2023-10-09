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ВАКС закрыл дело "Роттердам+" из-за истечения срока расследования
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 9 октября закрыла дело "Роттердам+". Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что решение было принято в связи с истечением срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.
"Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии", – говорится в сообщении.
Как добавили в САП, прокурор ведомства не согласен с таким решением и обжалует его в суде апелляционной инстанции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Роттердам+": что это
"Роттердам+ – это формула, которая работала в Украине с мая 2016 года по июль 2019 года. Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как схему расчета стоимости угля для ТЭС. Формула определяла конечную цену на электроэнергию.
Как сообщали в Национальном антикоррупционном бюро, в формулу были заложены расходы, которых на самом деле не существовало. Речь идет о транспортировке угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды).
В результате в 2016-2017 годах конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, а в течение 2018-2019 – более 20 млрд гривен.
Производство по "Роттердам+" закрывали несколько раз, но в марте 2023 года НАБУ направило в суд первый эпизод дела, касающийся событий 2016-2017 годов.
Фигурантами являются (должности указаны на момент событий):
- председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк;
- член НКРЭКУ Владимир Евдокимов;
- начальник отдела НКРЭКУ Владимир Бутовский;
- руководитель управления НКРЭКУ Тарас Ревенко;
- топ-менеджеры компаний группы ДТЭК Борис Лисовой и Иван Гелюх.
Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество в этом.
Источник фото: ua.depositphotos.com