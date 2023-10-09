ВАКС закрив справу "Роттердам+" через закінчення строку розслідування

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 9 жовтня закрила справу "Роттердам+". Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що рішення ухвалили у звʼязку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

"Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії", – йдеться в повідомленні.

Як додали в САП, прокурор відомства не погоджується з таким рішенням й оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

"Роттердам+": що це

"Роттердам+ – це формула, яка працювала в Україні з травня 2016 року по липень 2019 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначала кінцеву ціну на електроенергію.

Як повідомляли в Національному антикорупційному бюро, в формулу було закладено витрати, яких насправді не існувало. Ідеться про транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі (Нідерланди).

Унаслідок цього в 2016-2017 роках кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, а протягом 2018-2019 – понад 20 млрд гривень.

Провадження щодо "Роттердам+" закривали кілька разів, але в березні 2023 року НАБУ скерувало до суду перший епізод справи, який стосується подій 2016-2017 років.

Фігурантами є (посади вказані на момент подій):

голова НКРЕКП Дмитро Вовк;

член НКРЕКП Володимир Євдокимов;

начальник відділу НКРЕКП Володимир Бутовський;

керівник управління НКРЕКП Тарас Ревенко;

топменеджери компаній групи ДТЕК Борис Лісовий й Іван Гелюх.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво в цьому.

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