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ВАКС закрив справу "Роттердам+" через закінчення строку розслідування
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 9 жовтня закрила справу "Роттердам+". Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що рішення ухвалили у звʼязку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
"Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії", – йдеться в повідомленні.
Як додали в САП, прокурор відомства не погоджується з таким рішенням й оскаржить його в суді апеляційної інстанції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Роттердам+": що це
"Роттердам+ – це формула, яка працювала в Україні з травня 2016 року по липень 2019 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначала кінцеву ціну на електроенергію.
Як повідомляли в Національному антикорупційному бюро, в формулу було закладено витрати, яких насправді не існувало. Ідеться про транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі (Нідерланди).
Унаслідок цього в 2016-2017 роках кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, а протягом 2018-2019 – понад 20 млрд гривень.
Провадження щодо "Роттердам+" закривали кілька разів, але в березні 2023 року НАБУ скерувало до суду перший епізод справи, який стосується подій 2016-2017 років.
Фігурантами є (посади вказані на момент подій):
- голова НКРЕКП Дмитро Вовк;
- член НКРЕКП Володимир Євдокимов;
- начальник відділу НКРЕКП Володимир Бутовський;
- керівник управління НКРЕКП Тарас Ревенко;
- топменеджери компаній групи ДТЕК Борис Лісовий й Іван Гелюх.
Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво в цьому.
Джерело фото: ua.depositphotos.com