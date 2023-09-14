ВАКС заочно арестовал бывшего главу Минздрава Степанова

13 сентября следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемого в присвоении и легализации полмиллиарда гривен.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, суд согласился с доводами прокурора о том, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования, совершать новые преступления или влиять на свидетелей.

Очевидно, речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове, который возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина" с 2011 по 2016 год, именно тогда, когда по информации НАБУ руководитель предприятия получил подозрение.

По результатам расследования установлено, что эксдиректор ГП "Полиграфкомбинат" для личного обогащения использовал схему при закупке расходных материалов для изготовления документов, включая паспорта для выезда за границу.

Он сотрудничал с подконтрольной ему компанией, зарегистрированной в Республике Эстония, действовавшей как посредник в закупке материалов у производителей. Это приводило к завышению цен в 4-6 раз, а эти средства переводились на счета компаний в разных странах, что помогало маскировать их происхождение.

Согласно сообщению, для реализации этой схемы подозреваемый привлек лицо, близкое к нему, а также одного из начальников отделов ГП "Полиграфкомбинат". В Эстонии были также обнаружены граждане этой страны, которые помогали управлять компанией-прокладкой в интересах украинского служащего.

Эта схема функционировала в течение 2013-2016 годов и привела к искусственному увеличению стоимости продукции ГП "Полиграфкомбинат". Подозреваемые также зарегистрировали право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, что позволило получать дополнительную прибыль в форме роялти от каждого гражданина, который оформлял документы.

На сегодняшний день НАБУ и САП объявили подозрение лицам, которые считаются причастными к завладению и легализации средств. Также правительством были приняты меры по пресечению незаконной выплаты роялти иностранной компании.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения средствами ГП "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму свыше 450 млн грн еще 21 июля.