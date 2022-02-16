Максим Степанов связан с махинациями вокруг водительских удостоверений — СМИ

Фирмы-прокладки экс-главы МОЗ, экс-главы ГП "Полиграфкомбинат "Украина"(2011-2016) Максима Степанова и его бизнес-партнера Игоря Ильенко стали фигурантами уголовного производства НАБУ по злоупотреблению властью и отмыванию имущества. Одна из "схем", которую создали бизнес-партнеры, касалась махинаций вокруг водительских удостоверений.

Об этом говорится в расследовании "РБК-Украина".

Как отмечается в статье, в 2014-м году вместе с передачей полномочий по персонализации водительских удостоверений "Полиграфкомбинат "Украина" передал МВД спецпринтеры компании TOPPAN, закупленные через Inte Graph International FZE Игоря Ильенко. Руководил передачей имущества Степан Кубив – на тот момент глава Нацбанка, в ведении которого был "Полиграфкомбинат". Из государственного бюджета было потрачено более 90 млн грн.

"В свою очередь TOPPAN PRINTING CO., LTD отказывался работать с госпредприятием напрямую, предлагая работать через офшорную прокладку Inte Graph International FZE Ильенко. Таким образом, и Главный сервисный центр МВД, и "Полиграфкомбинат "Украина" оказалось в заложниках у семьи Ильенко, ведь главным поставщиком расходных материалов для водительских удостоверений является ООО "ТОППТЕК" (Украина) и Inte Graph International FZE (ОАЭ) — и обе компании связаны с Ильенко", — сообщается в материале.

По данным расследователей "Наші Гроші", ООО "ТОППТЕК" и ООО "Компания "Топптек" получили более 50 млн грн от структур Министерства внутренних дел за обслуживание принтеров для печати водительских удостоверений. Монопольный статус этим фирмам, конечно же, обеспечила компания Inte Graph International FZE Игоря Ильенко.

"Согласно информации сайта Prozzoro, между компанией SBS TRADING COMPANY LIMITED (принадлежащей Ильенко, о чем свидетельствуют британские реестры) и "Полиграфкомбинатом" в июле 2019 года был подписан договор на поставку расходных материалов. По экспертной оценке, стоимость бланков этих документов (без чипа) составляет 0,8 евро в то время, как "Полиграфкомбинат", благодаря закупке через прокладки Ильенко, поставляет эти бланки стоимостью 7,6 евро. То есть почти в десять раз выше реальной стоимости", — отмечают журналисты.

Как сообщили журналисты, на закупках комплектующих и расходных материалов по завышенным ценам для ГП "Полиграфкомбинат "Украина" в 2013-2019 годах Степанов и Ильенко заработали 2,5 млрд. грн.