НАБУ сообщило о подозрении екс-главе Минздрава Степанову: организовал международную коррупционную схему

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную схему завладения средствами ГП "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму свыше 450 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В рамках расследования дела о подозрении сообщили бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления. Очевидно, речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове. Ведь именно он возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина" с 2011 по 2016 год. А в НАБУ указывают, что подозрение выдали госслужащему, возглавлявшему ГП именно в эти годы.

Вручение подозрения. Фото: НАБУ

Коррупционная схема вышла за пределы Украины. Поэтому САП и НАБУ направили в Эстонию документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны. Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как бывший глава Минздрава организовал международную коррупционную схему

Будучи еще главой "Полиграфкомбината", в 2013 году Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Иностранным партнерам он выдвинул обязательное требование для сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию.

В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления через эту компанию бланков документов: паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений и т.д. Процесс был организован таким образом, что компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

Схема работала как минимум на протяжении 2013-2016 годов. За это время злоумышленники завладели средствами на сумму около 500 млн грн .

Инфографика: НАБУ

Как Степанов отмывал деньги

Он замаскировал как продажу 45% своих акций на предприятии другой подконтрольной компании за $1,35 млн . Эти деньги задекларировали. Таким образом, фактически получил возможность их использовать "легально". $150 тысяч Степанов перевел прямо на счета близких лиц.

Кроме того он запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.

"Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос" - пояснили в НАБУ.

НАБУ и САП привлекли международных коллег к раскрытию схемы. В частности, Эстония предоставила доказательства, позволившие установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

В рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них – руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления. Во Франции также проводятся работы, направленные на проверку своих граждан к этому преступлению.

Напомним, Степанов возглавлял Минздрав как раз в период начала пандемии коронавируса. Под его руководством ведомство не справилось с поставленными задачами. В частности, провалило закупку вакцин. Сначала он отказывался уходить в отставку по собственному желанию. Но, премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление на увольнение тогдашнего министра здравоохранения. После этого депутаты уволили Степанова.