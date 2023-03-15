НАБУ передало в суд первый эпизод дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 миллиардов гривен в течение 2016-2017 годов.

Как указывают в бюро, действия всех обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество в этом.

Фигурантами являются тогдашний глава Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ Владимир Бутовский, руководитель управления НКРЭКУ Тарас Ревенко, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины и директор департамента одной из компаний указанной группы (речь идет о топ-менеджерах ДТЭК Борисе Лисовом и Иване Гелюхе).

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды).

В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 годов конечные потребители переплатили более 19 миллиардов гривен, что было подтверждено выводами экспертиз.

Ущерб же, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 годах, был расследован в отдельном производстве, материалы которого еще не переданы в суд, но уже открыты стороне защиты для ознакомления. Как указывают в НАБУ, принять указанную формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители ДТЭК, которые в итоге и получили сверхприбыли.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", - констатируют в бюро.

Там также подчеркивают, что дело "Роттердам+" уникально по многим причинам, в том числе из-за того, что пришлось провести анализ 1200 составляющих формулы, сотен тысяч страниц документов, десятки обысков и более полусотни допросов.

Также уникален общий размер причиненного ущерба (39,9 миллиарда гривен) и факт того, что несмотря на убеждение детективов в наличии исчерпывающих доказательств, дело несколько раз закрывали.

"НАБУ неоднократно подчеркивало: доказательства, собранные по делу "Роттердам+", достаточны, а дать им оценку должен только суд. Именно поэтому отмена постановления о его закрытии новоназначенным главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры стала важным шагом на пути к беспристрастному обвинению и справедливому приговору", – напоминают в бюро.

Напомним, что после этого, в октябре 2022 года, НАБУ смогло сообщить о подозрении 15 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", в том числе указанным выше фигурантам первого эпизода дела.

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