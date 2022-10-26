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Справа "Роттердам+": НАБУ повідомило про підозри 15 особам, зокрема колишнім головам НКРЕКП
Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня повідомило про підозру 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень в 2018-2019 роках.
Як вказують у бюро, мова йде про другий епізод масштабногого антикорупційного розслідування, а перше розслідування, за підозрою шести осіб, що стосувалося незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень упродовж 2016-2017 років, було завершене у вересні.
Зокрема, коло підозрюваних у новому епізоді включає двох колишніх голів Національної комісії з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг, шістьох колишніх членів НКРЕКП, трьох чинних членів НКРЕКП, одного чинного та одного колишнього працівника НКРЕКП, а також одного чинного та одного колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.
Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись, голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за частиною 2 статті 367 КК. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - повідомляють в НАБУ.
За версією слідства, у формулу "Роттердам+" було закладено витрати, яких насправді не існувало, а саме витрати на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі.
В результаті, як вважають детективи, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років загалом переплатили понад 39 мільярдів гривень, що підтверджено й висновком експерта.
"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав", - зазначають в бюро.
Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури та підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі першої необхідності.
Джерело фото: ua.depositphotos.com