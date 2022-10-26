Дело "Роттердам+": НАБУ сообщило о подозрении 15 лицам, в том числе бывшим главам НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 26 октября сообщило о подозрении 15 лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 миллиардов гривен в 2018-2019 годах.

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Как указывают в бюро, речь идет о втором эпизоде масштабного антикоррупционного расследования, а первое расследование, по подозрению шести человек, касавшееся незаконной переплаты более 19 миллиардов гривен в течение 2016-2017 годов, было завершено в сентябре.

В частности, круг подозреваемых в новом эпизоде включает двух бывших глав Национальной комиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг, шестерых бывших членов НКРЭКУ, трех действующих членов НКРЭКП, одного действующего и одного бывшего сотрудника НКРЭКУ, а также одного действующего и одного бывшего должностного лица компаний.

Шестеро из этих лиц, по версии следствия, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по части 2 статьи 367 УК. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным и общественным интересам", - сообщают в НАБУ.

По версии следствия, в формулу "Роттердам+" были заложены расходы, которых на самом деле не существовало, а именно затраты на транспортировку угля национального производителя на тепловые электростанции из порта в Роттердаме.

В результате, как считают детективы, конечные потребители в течение 2016-2019 годов в общей сложности переплатили более 39 миллиардов гривен, что подтверждено и выводом эксперта.

"Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в результате и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился", – отмечают в бюро.

Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры и предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе первой необходимости.

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