АМКУ закрыл дело по "Роттердам+", не найдя нарушений

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения Нацкомиссией, регулирующей рынки энергетики и коммунальных услуг, законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии из-за недоказанности нарушения.

Об этом говорится в сообщении комитета. АМКУ напоминает, что открыл дело по информации Национального антикоррупционного бюро.

"В бюро отметили, что НКРЭКУ в течение 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС", — напоминает комитет.

Отмечается, что это, по мнению НАБУ и НАЭК "Энергоатом", могло предоставить ТЭС преимущества по сравнению с другими участниками рынка, в том числе атомным электростанциям, что является нарушением принципов экономической конкуренции.

По результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что ценовая конкуренция на рынке генерации электроэнергии в рамках модели рынка, действовавшей до 1 июля 2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной.

В частности, ресурсное наполнение рынка осуществлялось посредством планирования Министерством энергетики, госпредприятием "Энергорынок" и НЭК "Укрэнерго", а включение генерирующих мощностей производителей, не работавших по ценовым заявкам (всех, кроме ТЭС) в график производства происходило по правилам оптового рынка электроэнергии без учета величин самих тарифов.

Кроме того, в течение 2016-2017 годов на рынке не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов и ни один из крупных игроков не был с рынка устранен. Показатели же фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом.

Подходы и принципы формирования размера топливной составляющей в тарифах АЭС и ТЭС были одинаковы, а именно такими, что при отсутствии конкуренции и, соответственно, индикативных цен на угольную продукцию и ураносодержащее сырье на территории Украины, определялись с привязкой к международным котировкам.

Также АМКУ отмечает, что предусмотренный методикой механизм формирования тарифа для АЭС четко регламентирован, не предусматривая возможности влияния других факторов, в том числе изменения ОРЦ на формирование тарифа для "Энергоатома" как единого оператора АЭС.

"Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не установила факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС", — говорится в сообщении.

Таким образом, комитет пришел к выводу, что информация о том, что действия НКРЭКУ привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или их группам льгот или других преимуществ, ставящих их в привилегированное положение, не подтвердилась.

При этом в ведомстве отметили, что отсутствие в действиях компаний или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения ими других норм законодательства.

Напомним также, что в сентябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+".

Оно было закрыто прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения. В конце сентября ВАКС отказался возобновлять дело "Роттердам+" по жалобе замгенпрокурора Виктора Чумака, по заявлению которого в свое время открыли уголовное дело. Тогда Чумак обжаловал это решение в Апелляционной палате ВАКС.